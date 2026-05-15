Pushtuesit izraelitë dogjën një xhami dhe disa automjete të palestinezëve në Bregun Perëndimor

Lina Altawell
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Pushtuesit izraelitë i vunë flakën një xhamie dhe disa automjeteve në pronësi të palestinezëve sot herët në fshatin Jibiya, në veriperëndim të Ramallahut, raportoi agjencia zyrtare e lajmeve Wafa, transmeton Anadolu.
Burime lokale i thanë WAFA-s se pushtuesit hynë në fshat, dogjën xhaminë dhe disa automjete dhe shkruan slogane raciste në muret e shtëpive.
Në një incident të veçantë, pushtuesit sulmuan shtëpitë e palestinezëve në vendbanimin Al-Lubban al-Sharqiya, në jug të Nablusit, raportoi WAFA.
Burime sigurie i thanë agjencisë se pushtuesit sulmuan shtëpitë përgjatë rrugës kryesore të qytetit dhe thyen disa dyer, duke shkaktuar panik midis grave dhe fëmijëve.
Bregu Perëndimor i pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, ka parë një përshkallëzim në operacionet ushtarake izraelite, përfshirë bastisje, arrestime, të shtëna dhe përdorim të tepruar të forcës, së bashku me sulmet në rritje nga pushtuesi ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet nga ushtria izraelite dhe pushtuesit kanë vrarë 1.155 palestinezë, kanë plagosur rreth 11.750 dhe kanë çuar në arrestimin e gati 22 mijë personave, sipas shifrave zyrtare palestineze.