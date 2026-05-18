Pushtuesit izraelitë dogjën një stallë delesh dhe sulmuan fëmijët palestinezë në Bregun Perëndimor

Lina Altawell
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Pushtuesit izraelitë i vunë flakën një stalle delesh në Khalil, prenë pemë ulliri dhe sulmuan fëmijë sot në Ramallah, në sulmet e fundit në Bregun Perëndimor të pushtuar, thanë burime palestineze, transmeton Anadolu.
Pushtuesit e armatosur sulmuan shtëpinë e një banori palestinez në zonën Wadi al-Rakhim të Khalilit nën mbrojtjen e ushtrisë izraelite, duke i vënë flakën stallës së tij të deleve dhe furrës tabuon, një furrë tradicionale prej balte që përdoret për pjekjen e bukës, tha për Anadolu aktivisti kundër vendbanimeve, Osama Makhamra.
Pronari i shtëpisë pësoi djegie në dorë ndërsa përpiqej të shuante zjarrin, shtoi ai.
Në lindje të Ramallahut, grupi për të drejtat e beduinëve Al-Baidar tha në një deklaratë se pushtuesit prenë disa pemë ulliri në fshatin Taybeh, në një sulm të ri që synonte tokën bujqësore dhe pronën palestineze.
Organizata tha se pushtuesit izraelitë sulmuan gjithashtu komunitetin Abu Faza al-Kaabneh në lindje të qytetit ndërsa provokuan dhe ngacmuan fëmijët ndërsa po shkonin në shkollë.
Sulmet e pushtuesve, të mbështetura nga ushtria izraelite, kanë çuar në çrrënjosjen, vandalizmin dhe helmimin e 4.414 pemëve të ullirit, kryesisht në provincat Khalil, Ramallah, Al-Bireh, Nablus, Kudsi Lindor dhe Betlehem, sipas një raporti nga Komisioni Palestinez i Kolonizimit dhe Rezistencës ndaj Murit.
Sulmet nga ushtria izraelite dhe pushtuesit në Bregun Perëndimor kanë vrarë 1.162 palestinezë, kanë plagosur rreth 12.245 të tjerë dhe kanë çuar në gati 23 mijë arrestime që nga tetori 2023, sipas shifrave zyrtare palestineze.