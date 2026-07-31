Rania R.a. Abushamala
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Pushtuesit izraelitë, nën mbrojtjen e ushtrisë, bastisën zonat në perëndim të qytetit të pushtuar të Nablusit në Bregun Perëndimor dhe vendbanimin e afërt Tell të premten në mëngjes.
Agjencia Anadolu konfirmoi se dhjetëra pushtues hynë në zonën Ain al-Mazrab të Tell, si dhe në zonën e Al-Ameriya dhe rrethinat e saj në perëndim të Nablusit, nën mbrojtjen e forcave izraelite.
Pushtuesit u larguan më pak se 30 minuta pasi mbërritën.
Bastisja erdhi pasi grupet pushtuese bënë thirrje për një marshim masiv në Tell të premten.
Ai gjithashtu erdhi një ditë pasi ushtria izraelite ktheu katër shtëpi në qytet në pika ushtarake.
Bastisja e fundit pason një sulm pushtues në Tell një javë më parë që vrau katër palestinezë, plagosi disa të tjerë dhe u dogjën shtëpi, automjete dhe prona të tjera palestineze.
Dy izraelitë u vranë gjithashtu në dhunë, sipas burimeve palestineze dhe izraelite.
Sulmet okupatore janë përshkallëzuar në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar së bashku me bastisjet pothuajse ditore të ushtrisë izraelite në qytetet, qytezat dhe kampet e refugjatëve palestinezë.