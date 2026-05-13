Pushtuesit izraelitë bastisin varrin e Jozefit në Bregun Perëndimor nën mbrojtjen e ushtrisë

Lina Altawell
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Pushtuesit izraelitë sulmuan sot varrin e Jozefit në lindje të Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar, nën mbrojtjen e një force të madhe ushtarake izraelite, raporton Anadolu.
Dhjetëra pushtues mbërritën në vend, të shoqëruar nga trupa izraelite, për të kryer rituale fetare, thanë burimet lokale. Forcat izraelite u vendosën rreth vendit dhe mbyllën disa rrugë në zonë përpara se të fillonin tërheqjen rreth orës 7:30 të mëngjesit sipas orës lokale, shtuan ata.
Ndërkohë, Drejtoria e Arsimit e Nablusit vonoi fillimin e ditës shkollore deri në orën 8:30 të mëngjesit për shkak të pushtimit dhe masave ushtarake që shoqëroheshin. Varri i Jozefit ndodhet në skajin lindor të Nablusit, një zonë nën kontrollin palestinez dhe është një nga vendet më të tensionuara në Bregun Perëndimor.
Që kur Izraeli pushtoi Bregun Perëndimor në vitin 1967, hebrenjtë kanë pretenduar se vendi është një faltore e shenjtë fetare dhe besojnë se eshtrat e profetit Jozef, birit të Jakobit, janë varrosur atje. Arkeologët e kundërshtojnë këtë pretendim, duke thënë se vendi është vetëm disa shekuj i vjetër dhe ka të ngjarë të jetë varri i një shejhu musliman të quajtur Yusuf Dweikat.
Edhe pse vendi është administrativisht nën autoritetin palestinez, ai bastiset nga pushtuesit nën mbrojtjen e ushtrisë izraelite pothuajse çdo javë, shpesh natën.