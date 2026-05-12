Punëtori palestinez vritet nga zjarri izraelit në Bregun Perëndimor të pushtuar

Mohammad Sıo
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Forcat izraelite kanë vrarë një punëtor palestinez dhe kanë plagosur një tjetër në mbrëmje në qytetin al-Ram në Bregun Perëndimor qendror, ndërsa ata po përpiqeshin të kalonin murin ndarës drejt Jerusalemit Lindor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze tha se ekipet e saj transportuan trupin e një 47-vjeçari në një spital në Ramallah, pasi ai u qëllua në kokë nga forcat izraelite gjatë përpjekjes për të kaluar murin ndarës në al-Ram, në veri të Kudsin Lindor.
Organizata tha se një tjetër punëtor palestinez u dërgua në spital nga e njëjta zonë pasi u qëllua në këmbë gjatë përpjekjes për të kaluar murin.
Palestinezët qëllohen pothuajse çdo ditë pranë murit ndarës që rrethon Kudsin Lindor dhe përgjatë kufirit mes Bregut Perëndimor dhe Izraelit, ndërsa përpiqen të kalojnë në kërkim të punës brenda qytetit ose në Izrael, i cili po pushton territorin palestinez.
Sipas të dhënave nga Federata e Përgjithshme e Sindikatave të Punëtorëve Palestinezë, më shumë se 50 punëtorë palestinezë janë vrarë dhe mbi 38.000 janë arrestuar midis tetorit të vitit 2023 dhe 1 majit të këtij viti.
Që nga fillimi i luftës në Gaza, Izraeli ua ka ndaluar punëtorëve palestinezë kthimin në vendet e tyre të punës, duke bërë që disa prej tyre të ngjiten mbi murin ndarës pavarësisht rreziqeve.
Kudsi Lindor është i rrethuar nga një mur i përbërë kryesisht prej betoni dhe telash me gjemba, pjesa më e madhe e të cilit është ndërtuar në tokë të Bregut Perëndimor.
Sipas organizatës izraelite për të drejtat e njeriut B’Tselem, muri është më shumë se 8 metra i lartë dhe shtrihet rreth 202 kilometra.
Teksa Izraeli pretendon se barriera është ndërtuar për arsye sigurie, palestinezët dhe OKB-ja thonë se ajo është pjesë e një plani për aneksimin e tokës palestineze nga Izraeli.
Në vitin 2004, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë dha një opinion këshillues duke e shpallur murin të paligjshëm, pasi ai ishte ndërtuar në territor palestinez të pushtuar.