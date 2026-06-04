Punëtorët pastrojnë tonelata mbetjesh plastike nga bregdeti i Xhakartës në prag të Ditës së Mjedisit

Abdulbesar Ademi
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Punonjësit komunal kanë hequr tonelata mbetjesh plastike dhe mbeturina shtëpiake nga ujërat bregdetare në veri të Xhakartës, ndërsa Indonezia përgatitet të shënojë Ditën Botërore të Mjedisit, raporton Anadolu.
Operacioni i madh i pastrimit u përqendrua në grumbullimet masive të mbeturinave dhe hedhurinave që ishin akumuluar përgjatë vijës bregdetare të ndotur rëndë dhe zonave të sedimentimit pranë Gjirit të Xhakartës.
Pamjet nga vendi i ngjarjes treguan punonjës sanitarë duke mbledhur me dorë shishe plastike dhe ambalazhe të hedhura, ndërsa ekskavatorë të rëndë dhe anije të posaçme për pastrimin e mbetjeve në ujë u përdorën për të nxjerrë sasi të mëdha mbetjesh nga deti.
Autoritetet mjedisore thanë se operacioni emergjent kishte për qëllim të reduktonte dëmet kritike ndaj ekosistemeve të brishta bregdetare dhe të përmirësonte kushtet e rrezikshme shëndetësore dhe ekonomike për komunitetet lokale të peshkimit që varen nga gjiri.
Xhakarta, një megapolis me më shumë se 10 milionë banorë, vazhdon të përballet me sfida serioze nga ndotja detare. Infrastruktura e saj e vjetëruar mbështetet në një rrjet të ndërlidhur lumenjsh që transportojnë rregullisht sasi të mëdha mbetjesh urbane drejtpërdrejt në ujërat bregdetare përreth.