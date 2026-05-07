Publikohet një shënim i supozuar për vetëvrasje të Jeffrey Epsteinit

Berk Kutay Gökmen
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Një gjykatës federal të mërkurën bëri publike një shënim vetëvrasjeje që dyshohet se është shkruar nga i ndjeri i dënuar për krime seksuale, Jeffrey Epstein, transmeton Anadolu.
Dokumenti, i cili nuk është as i verifikuar dhe as i datuar, u paraqit në gjykatë si pjesë e një çështjeje që përfshin një ish-shokun e qelisë së Epsteinit, i cili pretendoi se e kishte zbuluar atë, sipas CNN.
Shënimi i panënshkruar thotë pjesërisht: "Më hetuan për një muaj, nuk gjetën asgjë!!! "Është një kënaqësi të jesh në gjendje të zgjedhësh kohën për të thënë lamtumirë. "Pa argëtim nuk ia vlen!!".
Epsteini vdiq në paraburgim në një qendër paraburgimi në New York në vitin 2019 ndërsa priste gjyqin për akuzat federale për trafikim seksual dhe komplot që përfshinte të mitur.
Pranimi i tij i fajësisë në vitin 2008 në shtetin amerikan të Floridës çoi në një dënim për nxitjen dhe sigurimin e të miturve për prostitucion.