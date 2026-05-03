Abdulbesar Ademi
03 Maj 2026•Përditësim: 03 Maj 2026
Qindra persona u mblodhën në qendër të Barcelonës për të protestuar kundër ndalimit të aktivistëve të Flotiljes Globale Sumud nga Izraeli, rapoton Anadolu.
Demonstruesit, që mbanin flamuj palestinezë dhe pankarta, marshuan nga zyra e Komisionit Evropian deri te Delegacioni i Qeverisë Spanjolle, duke kërkuar lirimin e të ndaluarve.
Protesta u përqendrua te ndalimi i aktivistëve pas sulmit ndaj flotiljes në ujërat ndërkombëtare, duke tërhequr turma në pjesë të ndryshme të qendrës së qytetit.
Demonstrata u zhvendos gjatë ditës midis disa lokacioneve kryesore në Barcelonë.
Dje, Izraeli tha se ka liruar shumicën e aktivistëve të ndaluar pas sekuestrimit të Flotiljes Globale Sumud që ishte nisur drejt Gazës, përveç dy prej tyre që u dërguan në Izrael për marrje në pyetje, të cilat u identifikuan si shtetasi spanjoll Saif Abu Keshek dhe ai brazilian Thiago de Avila.