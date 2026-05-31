Protestuesit kundër agjencisë ICE përplasen me policinë jashtë një qendre ndalimi në New Jersey

Seyit Şamil Kurt
31 Maj 2026•Përditësim: 31 Maj 2026
Protestuesit janë përplasur me Policinë Shtetërore në New Jersey jashtë qendrës së ndalimit për emigrantë Delaney në qytetin Newark, pasi demonstratat kundër zbatimit të ligjeve amerikane të emigracionit u kthyen në të dhunshme, transmeton Anadolu.
Më shumë se 200 persona u mblodhën jashtë objektit, ku gjatë gjithë ditës ishin mbledhur grupe kundër dhe pro agjencisë së emigracionit ICE.
Tensionet u përshkallëzuan pasi disa protestues shtynë barrikadat metalike që rrethonin qendrën e ndalimit, ndërsa policia e pajisur me mjete kundër trazirave reagoi duke përdorur gaz lotsjellës dhe ndërhyri për të shpërndarë turmën.
Më vonë u angazhuan edhe policë me kuaj, ndërsa disa demonstrues hodhën gurë dhe shishe drejt forcave të rendit, ndërsa disa të tjerë u bënin thirrje protestuesve të respektonin urdhrat e policisë. Sipas raportimeve, protestuesit gjithashtu ndezën një zjarr në rrugën pranë objektit.
Trazirat ndodhën pavarësisht një thirrjeje të mëhershme për qetësi nga guvernatorja e shtetit New Jersey, Mikie Sherrill, e cila mbrojti angazhimin e policisë shtetërore si “absolutisht të domosdoshëm” dhe u bëri thirrje personave që vinin nga shtete të tjera të shmangnin krijimin e kaosit.
Përplasja vjen pas gati një jave protestash pranë Sallës Delaney, përfshirë një incident të hënën, kur senatori amerikan Andy Kim raportohet se u spërkat me sprej djegës nga agjentët e emigracionit gjatë një demonstrate.
Qendra e ndalimit, e operuar nga një kompani private, është bërë gjithashtu objekt kritikash nga të ndaluarit, disa prej të cilëve raportohet se kanë hyrë në grevë urie për shkak të asaj që e përshkruajnë si cilësi të dobët të ushqimit dhe kujdes të pamjaftueshëm mjekësor.
Administrata e presidentit Donald Trump i ka mohuar këto pretendime dhe ka akuzuar protestuesit për sjellje të çrregullt dhe sulme ndaj punonjësve të forcave të rendit.