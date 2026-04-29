Protestues ultra-ortodoksë sulmojnë shtëpinë e shefit të policisë ushtarake në jug të Izraelit

Rania R.a. Abushamala
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Protestues ultra-ortodoksë sulmuan banesën e shefit të policisë ushtarake të Izraelit, mes tensioneve në rritje lidhur me arrestimin e personave që shmangin rekrutimin, transmeton Anadolu.
Sipas Radios së Ushtrisë izraelite, një grup protestuesish Haredi hynë në oborrin e shtëpisë së Yuval Yamin-it në qytetin jugor Ashkelon, duke protestuar kundër arrestimeve të fundit të burrave ultra-ortodoksë të akuzuar për shmangie të shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Policia izraelite tha se rreth 200 demonstrues u mblodhën jashtë banesës. Një burim ushtarak, duke folur në kushte anonimiteti, tha se disa protestues kapërcyen gardhin dhe hynë në pronë.
Burimi shtoi se Yamini nuk ishte në shtëpi gjatë incidentit, por gruaja dhe fëmijët e tij ndodheshin brenda. Pavarësisht dijenisë paraprake për protestën e planifikuar, policia nuk arriti ta parandalojë depërtimin, tha burimi.
Gazeta izraelite "Israel Hayom" e përshkroi incidentin si një "përshkallëzim serioz" nga komuniteti ultra-ortodoks. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dënoi incidentin, duke bërë thirrje për veprim "të vendosur" kundër të përfshirëve, në një postim në platformën sociale amerikane X.
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz gjithashtu e dënoi sulmin, duke e cilësuar atë një akt të qëllimshëm të kryer ndërsa familja e oficerit ndodhej brenda në shtëpi.
Në një zhvillim të lidhur, qindra protestues ultra-ortodoksë demonstruan në kryqëzimin "Golda Meir" në Kudsin Perëndimor, duke u përpjekur të bllokojnë rrugët dhe duke u përplasur me policinë izraelite, sipas "Channel 12".
Gjatë mbrëmjes, demonstruesit bllokuan gjithashtu autostradën "4" pranë hyrjes së Bnei Brak, duke brohoritur slogane si "Do të vdesim dhe nuk do të rekrutohemi". Ata nxorën pankarta ku shkruhej "sekularizmi është më i keq se vdekja" sipas gazetës izraelite "Yedioth Ahronoth".
Protestat vijnë pasi ushtria izraelite rifilloi këtë javë arrestimin e atyre që i shmangen rekrutimit pas një pauze gjatë luftës me Iranin. Policia shpalli disa nga demonstratat të paligjshme dhe tha se dy persona u arrestuan.
Gjykata e Lartë e Izraelit vendosi në qershor 2024 se Haredit duhet të rekrutohen dhe urdhëroi ndalimin e financimit shtetëror për institucionet fetare, studentët e të cilave refuzojnë të shërbejnë.
Hebrenjtë ultra-ortodoksë përbëjnë rreth 13 për qind të popullsisë së Izraelit prej afërsisht 9.7 milionë banorësh. Ata nuk shërbejnë në ushtri, duke përmendur përkushtimin fetar ndaj studimit të Torës.
Ndërsa ligji izraelit kërkon që të gjithë qytetarët mbi 18-vjeç të shërbejnë, përjashtimi i Haredive ka nxitur polemika për dekada, një debat që është ashpërsuar mes luftërave të shumta të Izraelit dhe rritjes së humbjeve ushtarake, me partitë laike që kërkojnë që ultra-ortodoksët të ndajnë atë që e quajnë "barrë e luftës".