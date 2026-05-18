Protestat për karburantet në Kenia paralizojnë transportin, mijëra persona të bllokuar në gjithë vendin

Andrew Wasike
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Një grevë mbarëkombëtare nga operatorët e transportit publik në Kenia për shkak të rritjes së çmimeve të karburanteve paralizoi shërbimet e transportit, duke lënë mijëra udhëtarë të bllokuar ndërsa protestat, përleshjet dhe bllokadat rrugore u përhapën në qytetet dhe qytezat kryesore, raporton Anadolu.
Matatu-të, minibusët privatë që shërbejnë si forma kryesore e transportit publik në Kenia, kryesisht qëndruan jashtë rrugëve ndërsa operatorët protestuan kundër rritjes së çmimeve të naftës dhe benzinës që kanë rritur ndjeshëm kostot operative.
Në Nairobi, policia kundër trazirave përdori gaz lotsjellës dhe arrestoi dhjetëra protestues ndërsa në disa pjesë të kryeqytetit shpërthyen përleshje. Protestuesit dogjën goma, bllokuan rrugët me gurë dhe barrikada, ndërsa videot që qarkulluan në rrjetet sociale treguan skena kaotike të njerëzve që iknin nga policia në disa lagje.
Mediat lokale raportuan gjithashtu raste vandalizmi dhe plaçkitjeje gjatë trazirave, me disa automjete të djegura në pjesë të ndryshme të vendit.
Policia tha se tre drejtues "boda boda", operatorë të taksive me motoçikletë që përdoren gjerësisht për transport në distanca të shkurtra në Kenia, humbën jetën në një përplasje gjatë protestave në Kimbo, një zonë në qytetin Ruiru rreth 25 kilometra në verilindje të Nairobisë.
Ndërprerje të transportit u raportuan gjithashtu në Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru dhe Eldoret, me shumë udhëtarë të detyruar të ecin në distanca të gjata pasi autobusët, taksitë, boda boda-t dhe kamionët iu bashkuan grevës. Disa shkolla kaluan në mësim online për shkak të shqetësimeve të sigurisë dhe mungesës së transportit.
Përfaqësuesi i Shoqatës Kombëtare të Pronarëve të Matatu-ve, Cornelius Chepsoi, tha se sektori i transportit nuk mund të vazhdojë më operimin me çmimet aktuale të karburanteve.
"Ne thamë se do të ndalim shërbimet tona derisa qeveria të pranojë të ulë koston e karburanteve. Greva jonë është paqësore. Pa uljen e çmimeve të karburanteve, vendi do të ndalet", tha Chepsoi.
Çmimet e karburanteve në Kenia u rritën ndjeshëm në rishikimin e fundit mujor, me benzinën që arriti rreth 214,25 shilinga keniane (1,66 dollarë) për litër ndërsa nafta u rrit në rreth 242,92 shilinga (1,88 dollarë) për litër, duke intensifikuar zemërimin publik për rritjen e kostos së jetesës në vend.
Rritjet janë lidhur me turbulencat në tregjet globale të energjisë dhe frikën për paqëndrueshmëri rreth Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe për transportin e naftës në Lindjen e Mesme. Kenia varet shumë nga karburantet e importuara, që do të thotë se ndërprerjet që ndikojnë furnizimin global me naftë dhe kostot e transportit reflektohen shpejt në çmimet vendore të karburanteve.