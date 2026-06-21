Protesta në Kuds kundër qeverisë izraelite të udhëhequr nga Netanyahu

Abdulbesar Ademi
21 qershor 2026•Përditësim: 21 qershor 2026
Qindra protestues janë tubuar në Kuds për të protestuar kundër qeverisë izraelite të udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu, raporton Anadolu.
Protesta u zhvillua në Rrugën Gaza në Kuds, ku pjesëmarrësit mbanin pankarta që kritikonin politikat e qeverisë dhe mënyrën se si ajo po menaxhon konfliktet e vazhdueshme në rajon.
Protestuesit bënë thirrje për ndryshim politik dhe shprehën kundërshtimin e tyre ndaj veprimeve të qeverisë.
Policia izraelite ndërhyri gjatë protestës dhe u përpoq të shpërndante turmën, duke shkaktuar momente tensioni mes efektivëve të policisë dhe demonstruesve.