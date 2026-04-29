Prokurorët meksikanë do të hetojnë praninë e paautorizuar të agjentëve të CIA-s në vend

Jorge Antonio Gonzalez Rocha
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Meksikës njoftoi të martën një hetim të plotë për dy agjentë të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së SHBA-së (CIA) që vdiqën në një aksident me makinë dhe nuk ishin të autorizuar të merrnin pjesë në një bastisje lokale, transmeton Anadolu.
Zyra e Prokurorit të Kontrollit Rajonal të Specializuar (FECOR), e cila heton krimet federale, do të hapë dy dosje çështjesh në lidhje me dy agjentët e dyshuar të CIA-s, të cilët vdiqën në një aksident në Chihuahua, një shtet kufitar në Meksikën veriperëndimore, për krime të mundshme kundër sigurisë kombëtare.
"Hetimi mbi praninë e individëve të huaj, për shkak të karakteristikave dhe rëndësisë së tij, përveç shqyrtimit të mundësisë që mund të jenë kryer krime që lidhen me sigurinë kombëtare, i është caktuar Zyrës së Prokurorit të Posaçëm për Hetimin dhe Gjykimin e Çështjeve Komplekse brenda FECOR", thuhet në një deklaratë.
Një hetim i dytë do të kryhet gjithashtu në lidhje me laboratorin e narkotikëve të çmontuar më 19 prill nga agjencitë meksikane të sigurisë, ku supozohet se kanë qenë të përfshirë agjentët e CIA-s.
Vdekjet e dy amerikanëve tronditën vendin duke zbuluar një lidhje të ngushtë midis qeverisë së shtetit meksikan dhe agjencive të inteligjencës së huaj, një shkelje e mundshme e Kushtetutës, e cila vendos kontrolle të rrepta mbi agjentët e huaj në Meksikë dhe ndalon veprimet e tyre pa autorizim.
Guvernatorja e Chihuahua, Maru Campos, nga Partia e Veprimit Kombëtar - forca e dytë më e madhe politike në Meksikë dhe një kundërshtare e fortë e qeverisë së Presidentes Claudia Sheinbaum - mohoi të kishte dijeni se agjentët amerikanë po vepronin në shtetin e saj në detyra sigurie.
Guvernatorja konservatore ka krijuar ekipin e saj për të hetuar se çfarë ka ndodhur, por deri më tani është distancuar nga agjentët e huaj.
Zyra e prokurorit të përgjithshëm paralajmëroi se nëse gjenden krime kundër sigurisë kombëtare, të gjithë të përfshirët do të mbahen përgjegjës.