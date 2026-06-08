Prokurorët italianë hetojnë ministrin izraelit Ben-Gvirin për trajtimin e aktivistëve të flotiljes për Gazën

Melike Pala
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Prokurorët italianë kanë nisur një hetim ndaj ministrit izraelit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, lidhur me trajtimin e aktivistëve të një flotiljeje humanitare të nisur drejt Gazës gjatë periudhës së ndalimit të tyre, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia e lajmeve ANSA, hetimi i udhëhequr nga Zyra e Prokurorit të Romës përqendrohet në veprimet e ministrit Itamar Ben-Gvirit ndaj aktivistëve teksa ata mbaheshin në Portin e Ashdodit me duart e lidhura pas shpine.
Hetuesit gjithashtu po shqyrtojnë sjelljen më të gjerë të autoriteteve izraelite gjatë ndërhyrjes dhe ndalimit të aktivistëve, mes të cilëve kishte edhe disa shtetas italianë.
Sipas raportimeve, prokurorët po vlerësojnë akuza që përfshijnë pretendime për torturë dhe rrëmbim.
Më herët, prokurorët e Romës hapën një hetim të veçantë lidhur me ndalimin e shtetasve italianë gjatë ndërceptimit nga Izraeli të një flotiljeje me ndihma për Gazën në ujërat ndërkombëtare pranë Greqisë në muajin prill, pas tre ankesave zyrtare.
Sulmi i fundit izraelit ndaj flotiljes humanitare globale Sumud, e cila ishte nisur drejt Gazës, ndodhi në mes të muajit maj në ujërat ndërkombëtare. Transmetimet drejtpërdrejt nga flotilja treguan forcat detare izraelite duke ndërceptuar anijet.
Më vonë, autoritetet izraelite publikuan një video ku shfaqej ministri Ben-Gvir duke ecur mes aktivistëve të ndaluar, të cilët ishin të gjunjëzuar në formacione të ngjeshura dhe me duart e lidhura me lidhëse plastike, pamje që shkaktuan kritika të gjera ndërkombëtare.
Ben-Gvir shihej në pamje duke valëvitur një flamur izraelit dhe duke tallur të ndaluarit. Të gjithë aktivistët u liruan më pas reagimeve dhe presionit ndërkombëtar.