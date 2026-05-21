Prokurorët gjermanë pretendojnë se Garda Revolucionare e Iranit planifikoi sulme në Gjermani

Ayhan Şimşek
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Prokurorët gjermanë kanë ngritur akuza ndaj dy të dyshuarve të cilët akuzohen se kanë vepruar në emër të Gardës Revolucionare të Iranit dhe se kanë planifikuar sulme ndaj figurave pro Izraelit, raportoi të enjten revista Der Spiegel, transmeton Anadolu.
Sipas aktakuzës, i dyshuari kryesor, Ali S., shtetas danez me origjinë afgane, ka marrë urdhra nga Garda Revolucionare e Iranit në fillim të vitit 2025. Më pas ai ka vëzhguar disa adresa në Berlin për sulme të planifikuara ndaj institucioneve hebraike dhe figurave pro Izraelit deri në arrestimin e tij verën e kaluar.
Ai thuhet se ka kontaktuar një shtetas afgan, Tawab M., i cili sipas hetuesve ka pranuar të sigurojë një armë dhe të angazhojë një vrasës me pagesë për një atentat të planifikuar. Ali S. u arrestua verën e kaluar në Aarhus të Danimarkës, në bashkëpunim me policinë lokale, ndërsa Tawab M. u arrestua më vonë, në nëntor.
Avokati mbrojtës i Ali S., Shahryar Ebrahim-Nesbat, ka thënë për Der Spiegel se do t’i kundërshtojnë pretendimet e prokurorisë, duke theksuar se parimi i prezumimit të pafajësisë vlen plotësisht për klientin e tij.
Irani më parë ka hedhur poshtë akuza të ngjashme si propagandë izraelite, por autoritetet gjermane të sigurisë i kundërshtojnë këto deklarata, duke iu referuar hetimeve të mëparshme për plane dhe mbikëqyrje të dyshuara me lidhje iraniane në Gjermani.