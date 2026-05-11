Producentët e dokumentarit për Gazën kritikojnë BBC-në pasi filmi i pezulluar fiton çmimin BAFTA

Gizem Nisa Çebi Demir
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Producentët e dokumentarit “Gaza: Mjekët nën sulm” kritikuan BBC-në gjatë fjalimit të tyre të pranimit në Çmimet Bafta TV të dielën, pasi filmi fitoi kategorinë e çështjeve aktuale, duke ripërtërirë polemikat mbi vendimin e transmetuesit për ta pezulluar projektin përpara se të transmetohej më vonë nga "Channel 4", transmeton Anadolu.
Dokumentari, i cili paraqet rrëfime të drejtpërdrejta nga punonjësit shëndetësorë palestinezë në Gaza, u nderua në sallën mbretërore të festivalit në Londër gati një vit pasi BBC refuzoi ta transmetojë atë, duke përmendur shqetësime për anshmëri.
Duke pranuar çmimin, producenti ekzekutiv Ben de Pear falënderoi gazetarët pas filmit përpara se t'i drejtohej drejtpërdrejt BBC-së, e cila transmetoi ceremoninë e Baftës në BBC One me një vonesë prej më shumë se dy orësh.
"Së fundmi, vetëm një pyetje për BBC-në: duke qenë se e hoqët filmin tonë, a do të na hiqni nga shfaqja e Baftës më vonë sonte?", tha De Pear.
Gazetarja dhe prezantuesja Ramita Navai gjithashtu kritikoi transmetuesin gjatë fjalimit të saj, duke cituar gjetjet nga hetimi i dokumentarit mbi sulmet ndaj sistemit të kujdesit shëndetësor të Gazës. "Këto janë gjetjet e hetimit tonë që BBC i pagoi, por refuzoi t'i transmetojë", tha Navai e cila shtoi: "Ne refuzojmë të heshtim dhe të censurohemi. Falënderojmë 'Channel 4' për shfaqjen e këtij filmi".
Navai pretendon më tej se mbi 1.700 mjekë dhe punonjës të kujdesit shëndetësor palestinezë janë vrarë dhe se mbi 400 janë ndaluar ndërsa i kushtoi çmimin punonjësve mjekësorë palestinezë që mbahen në qendrat e paraburgimit izraelite.
Sipas raportimeve, BBC redaktoi pjesë të komenteve të Navait nga transmetimi i saj televiziv pas konsultimit me ekipin e saj të pajtueshmërisë. BBC fillimisht e porositi dokumentarin nga kompania e pavarur e prodhimit "Basement Films" më shumë se një vit më parë, por e vonoi publikimin e tij ndërsa kryente rishikim të një dokumentari tjetër të lidhur me Gazën, “Gaza: Si të mbijetosh në një zonë lufte”.
Transmetuesi më vonë vendosi të mos transmetojë “Gaza: Mjekët nën sulm”, duke thënë se filmi rrezikonte të krijonte "perceptim të anshmërisë që nuk do të përmbushte standardet e larta që publiku me të drejtë pret nga BBC".
Korporata tha se paanshmëria mbetet "parim thelbësor i BBC News". Filmi u ble dhe u transmetua më pas nga "Channel 4" në korrik të vitit të kaluar.
Duke folur pas skenës pas fitores së çmimit Bafta, De Pear vlerësoi gazetarët nga Gaza, Jaber Badwan dhe Osana Al Ashi, të cilët kontribuan me pamjet filmike në dokumentar, duke thënë se ekipi "zgjohej çdo ditë duke menduar nëse dy gazetarët në terren ishin ende gjallë".