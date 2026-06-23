Presidentja sllovene: Do të qëndroj në anën e njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare kur bëhet fjalë për Palestinën

Vesna Besic
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Presidentja e Sllovenisë, Natasha Pirc Musar deklaroi se nuk mban anë në luftën midis Izraelit dhe Palestinës, por përkundrazi mbështet respektimin e ligjit ndërkombëtar dhe humanitar, duke theksuar se qëndrimi i saj është në anën e njerëzimit, raporton Anadolu.
"Personalisht, unë dhe shumë burra shteti me të cilët flas nuk jemi as në anën e Palestinës dhe as në anën e Izraelit, por në anën e njerëzimit, në anën e së drejtës ndërkombëtare, veçanërisht të së drejtës humanitare", tha Pirc Musar në një intervistë për emisionin "Echoes" në televizionin slloven.
Ajo komentoi vendimin e qeverisë së re për të hequr flamurin palestinez nga ndërtesa e Qeverisë sllovene si dhe përçarjet politike në thellim në Slloveni mbi politikën e jashtme ndaj Lindjes së Mesme.
Duke folur për situatën në Gaza, presidentja sllovene përsëriti se ajo mbështet një zgjidhje me dy shtete, por paralajmëroi se një opsion i tillë po zhduket gjithnjë e më shumë nga diskutimet ndërkombëtare për shkak të, siç tha ajo, politikës izraelite dhe dobësimit të vullnetit politik në pjesë të bashkësisë ndërkombëtare.
"Gjithmonë do të jem në anën e së drejtës ndërkombëtare, në anën e njerëzimit dhe gjithmonë do të mbështes një zgjidhje me dy shtete. Kjo po zhduket ngadalë nga agjenda për shkak të politikës së Izraelit, i cili nuk do që ne as të diskutojmë zgjidhjen me dy shtete", tha Pirc Musar.
Ajo theksoi se edhe bashkësia ndërkombëtare është e ndarë.
"Por, mund t'ju them se ka shumë më tepër nëse flasim për anëtarët e Kombeve të Bashkuara, vende që janë në favor të një zgjidhjeje me dy shtete dhe janë në anën e njerëzimit. Edhe brenda Bashkimit Evropian, unë tashmë vërej njëfarë lehtësimi të politikës së ashpër të mbrojtjes së veprimeve të Izraelit, përfshirë edhe në anën e Gjermanisë", shpjegoi Pirc Musar.
Ajo pret që BE-ja të vazhdojë debatin mbi këtë temë. "Këto tema që na ndajnë, po flasim për anëtarët e BE-së, po bëjnë që BE-ja të mos jetë aktor politikisht i fortë në këtë hapësirë të nxehtë gjeopolitike", shtoi Pirc Musar.
Presidentja sllovene theksoi se do të vazhdojë të këmbëngulë në respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe mbështetjen e zgjidhjes me dy shtete, pavarësisht mosmarrëveshjeve politike brenda vendit dhe komunitetit më të gjerë evropian.
Në Slloveni, qeveria e mëparshme e udhëhequr nga kryeministri Robert Golob i shpalli sulmet izraelite ndaj palestinezëve gjenocid dhe shpalli disa ministra izraelitë "persona non grata". Qeveria e Golobit i bëri thirrje BE-së të vendosë sanksione ndaj Izraelit.
Megjithatë, qeveria e re e udhëhequr nga Janez Jansha, menjëherë pas marrjes së detyrës, hoqi flamurin palestinez që ishte vendosur në ndërtesën qeveritare gjatë mandatit të Golobit. Pas këtij zhvillimi, presidentja Pirc Musar ngriti flamurin palestinez në pallatin presidencial.
Qeveria e re njoftoi më vonë se ka hequr ndalimin e eksportit dhe importit të armëve dhe pajisjeve ushtarake për në dhe nga Izraeli.
Jansha dyshohet se bashkëpunoi me një kompani inteligjence izraelite të njohur si "Black Cube" para zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura në Slloveni më 22 mars.