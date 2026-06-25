Presidentja në detyrë e Venezuelës falënderon presidentin turk për "fjalët e solidaritetit" pas tërmeteve

Berk Kutay Gökmen
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodriguez, falënderoi presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe popullin turk për "fjalët e tyre të sinqerta të solidaritetit me Venezuelën", pas dy tërmeteve vdekjeprurëse në vendin e Amerikës së Jugut, transmeton Anadolu.
"Ne dëshirojmë të falënderojmë Presidentin Recep Tayyip Erdogan dhe popullin vëlla të Turqisë për fjalët e tyre të sinqerta të solidaritetit me Venezuelën pas tërmeteve që goditën vendin tonë", shkroi Rodriguez në Facebook.
"Ne e vlerësojmë thellësisht këtë mesazh mbështetjeje dhe gatishmërinë e shprehur nga Turqia për të qëndruar pranë popullit venezuelas në këto kohë të vështira. Ky gjest ripohon lidhjet e forta të miqësisë dhe respektit të ndërsjellë që karakterizojnë marrëdhëniet midis kombeve tona" shtoi ajo.
Komentet e saj erdhën pasi Erdogan i shprehu ngushëllimet Venezuelës për tërmetet vdekjeprurëse.
"Unë sinqerisht ndaj pikëllimin e atyre që humbën jetën në dy tërmetet që goditën Venezuelën dhe shpreh ngushëllimet dhe urimet e mia për një shërim të shpejtë popullit dhe qeverisë mike të Venezuelës", tha Erdogan më herët në platformën e mediave sociale amerikane X.
"Si Turqi, ne qëndrojmë pranë miqve tanë venezuelas gjatë këtyre ditëve të dhimbshme dhe të vështira", shtoi ai.
Të mërkurën vonë, Rodriguez shpalli një gjendje të jashtëzakonshme kombëtare pasi tërmete të fuqishme goditën bregun verior të Karaibeve të vendit, duke shkaktuar dëme të gjera dhe duke shkaktuar paralajmërime për cunami në të gjithë rajonin.
Të paktën 32 persona kanë vdekur dhe rreth 700 persona janë plagosur, njoftoi Rodriguez herët të enjten.