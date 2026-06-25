Presidentja e Komisionit Evropian shpreh mbështetje për venezuelianët pas tërmetit

İlayda Çakırtekin
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen shprehu sot solidaritet me venezuelianët pas tërmeteve vdekjeprurëse që goditën vendin gjatë natës, transmeton Anadolu.
"Shprehim solidaritetin tonë me të gjithë venezuelianët pas tërmeteve shkatërruese të natës së kaluar. Mendimet e mia janë veçanërisht për viktimat dhe familjet e tyre. Jemi me ju", shkroi Von der Leyen në platformën amerikane të mediave sociale X.
Të mërkurën vonë, presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodriguez shpalli gjendje të jashtëzakonshme kombëtare pasi tërmete të fuqishme goditën bregdetin verior të Karaibeve të vendit, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe duke shkaktuar paralajmërime për cunami në të gjithë rajonin.
Të paktën 32 persona kanë vdekur dhe rreth 700 të tjerë janë plagosur, njoftoi sot Rodriguez.