Presidenti ukrainas mbërrin në Estoni për të marrë pjesë në samitin nordiko-baltik

Burç Eruygur
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka mbërritur në Estoni, ku pritet të marrë pjesë në samitin e udhëheqësve të vendeve nordike dhe baltike, transmeton Anadolu.
Zelenskyy mbërriti në kryeqytetin estonez Talin, pas një vizite në Mbretërinë e Bashkuar, ku mori pjesë në një takim në formatin E3-plus-Ukraina me kryeministrin britanik, Keir Starmer, presidentin francez, Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman, Friedrich Merz.
Përpara samitit të grupit Tetë vendet nordike-baltike (NB8), i cili pritet të mbahet më vonë gjatë ditës, Zelenskyy tha se me kryeministrin finlandez, Petteri Orpo, diskutoi përpjekjet në Evropë për zhvillimin e kapaciteteve të mbrojtjes kundër raketave balistike, si dhe përgatitjen e një marrëveshjeje në kuadër të formatit Marrëveshje për Dron.
“Ekipet po punojnë dhe gjëja më e rëndësishme është që në Evropë të ketë më shumë mbrojtje”, tha Zelenskyy në platformën sociale amerikane X.
Ai tha se vëmendje e veçantë iu kushtua nevojave të Ukrainës për forcimin e mbrojtjes ajrore, sfidave të sigurisë në rajon dhe punës diplomatike për “arritjen e një paqeje dinjitoze”.
Duke theksuar se e informoi kryeministrin finlandez për kontaktet e Kievit me evropianët dhe amerikanët, Zelenskyy shtoi se është mirënjohës ndaj Finlandës për mbështetjen e saj për Ukrainën, përfshirë paketat ushtarake dhe kontributet në nismën Prioritised Ukraine Requirements List.
Më vonë, Zelenskyy konfirmoi se zhvilloi takime të ndara me presidentin e Estonisë, Alar Karis, kryeministrin e Letonisë, Andris Kulbergs, dhe kryeministrin e Suedisë, Ulf Kristersson, si dhe një takim të përbashkët me presidentin e Finlandës, Alexander Stubb, dhe kryeministrin e Norvegjisë, Jonas Gahr Store.
Pas takimit me kryeministrin letonez, Zelenskyy njoftoi se të dy vendet nënshkruan një Marrëveshje për Dronët.
Ndërkohë, në një konferencë të përbashkët për media me homologun e tij estonez, Zelenskyy tha se muaji aktual dhe ai pasues “mund të përcaktojnë shumë gjëra”.
Nga ana e tij, Karis shprehu mbështetjen e Estonisë për hapjen e të gjitha kapitujve negociues mes Brukselit dhe Kievit gjatë kësaj vere dhe tha se beson se gjatë kësaj periudhe mund të hapet një dritare mundësie për paqe në Ukrainë.