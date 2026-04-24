Presidenti ukrainas mbërrin në Arabinë Saudite për bisedime me princin e kurorës

Kanyshai Butun
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, mbërriti në Arabinë Saudite të premten për bisedime me Princin e Kurorës, Mohammed bin Salman, transmeton Anadolu.
"Sot, po përparojmë marrëveshjet tona me Arabinë Saudite në fushat e sigurisë, energjisë dhe infrastrukturës", shkroi Zelenskyy në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, duke shtuar se bashkëpunimi është "i ndërsjellë".
Zelenskyy shtoi se gjatë një takimi me udhëheqësit evropianë të enjten, Ukraina "siguroi garanci financiare" për qëndrueshmërinë e Kievit.
Ai mori pjesë në takimin në Qipron Greke, ku u takua me Presidentin lituanez, Gitanas Nauseda, Kryeministren daneze, Mette Frederiksen, Presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa dhe Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, duke diskutuar bashkëpunimin në mbrojtje.
Duke iu drejtuar takimit të Këshillit Evropian, ai nënvizoi se Kievi tani po punon në mënyrë aktive me vendet në Lindjen e Mesme dhe Gjirin.
"Ne po përgatisim bashkëpunimin me Kaukazin dhe po flasim me partnerë të tjerë", shtoi ai.
Në fillim të marsit, Zelenskyy njoftoi marrëveshje 10-vjeçare për bashkëpunim në mbrojtje me Arabinë Saudite dhe Katarin gjatë turneut të tij në Lindjen e Mesme, duke nënvizuar se Ukraina nuk kishte pasur kurrë më parë marrëveshje të tilla në rajon.