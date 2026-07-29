Presidenti turk thotë se Ankaraja nuk do t'i braktisë kurrë turqit qipriotë, njofton projekte të reja

Gizem Nisa Çebi Demir
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha të mërkurën se Ankaraja do të vazhdojë të mbështesë turqit qipriotë dhe njoftoi projekte infrastrukturore për Republikën Turke të Qipros Veriore (TRNC), raporton Anadolu.
“Asnjë nismë që shpërfill barazinë sovrane, të drejtat dhe interesat legjitime të turqve qipriotë në Mesdheun Lindor nuk mund të ketë sukses”, tha Erdogan pas një mbledhjeje të kabinetit të kryesuar prej tij në kryeqytetin Ankara.
“Ne po monitorojmë nga afër çdo hap të atyre që synojnë ta përfshijnë Qipron në rreshtime të reja ushtarake dhe llogaritje gjeopolitike”, tha ai.
Duke përsëritur mbështetjen afatgjatë të Ankarasë për turqit qipriotë, Erdogan tha: “Turqia nuk do t’i braktisë kurrë vëllezërit turq qipriotë dhe nuk do të lejojë kurrë që vuajtjet e së kaluarës të përsëriten, pavarësisht kostos”.
Ai tha se Turqia do të vazhdojë investimet e mëdha infrastrukturore në ishull.
“Ashtu siç i zgjidhëm në të kaluarën nevojat për ujë të turqve qipriotë, ne do të vazhdojmë të zbatojmë projekte të ndryshme, veçanërisht një gazsjellës nënujor për gazin natyror”, shtoi Erdogan.
Duke iu referuar çështjeve më të gjera rajonale, Erdogan tha se Izraeli “po pushton gradualisht territoret palestineze” duke shpërfillur të drejtat themelore të njeriut dhe të drejtën ndërkombëtare.
Ai tha se jo vetëm populli palestinez dhe ai libanez, por i gjithë rajoni dhe komunitetet e tij të ndryshme fetare “po paguajnë çmimin”.
Sa i përket ekonomisë, Erdogan tha se Turqia “po ndërmerr hapa të vendosur për ta bërë vendin një qendër rajonale për prodhim, logjistikë, tregti tranziti dhe teknologji”, ndërsa po menaxhon me sukses “tronditje të shumta” pavarësisht një mjedisi global gjithnjë e më të paqëndrueshëm.
Ai shtoi se ekonomia e Turqisë mbetet e qëndrueshme pavarësisht konflikteve rajonale dhe se qeveria po punon për të minimizuar ndikimin e kostove të lidhura me luftërat.