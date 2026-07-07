Presidenti turk pret kryeministrin e Kanadasë ndërsa fillon Samiti i NATO-s në Ankara

Diyar Güldoğan
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, priti të martën kryeministrin kanadez, Mark Carney për bisedime në kryeqytetin Ankara, raporton Anadolu.
Takimi me dyer të mbyllura në kompleksin presidencial erdhi pasi filloi samiti dyditor i NATO-s.
Kjo është vizita e parë e një kryeministri kanadez në Turqi në 11 vjet.
Në samit, Carney pritet të fokusohet në forcimin më tej të kontributeve të Kanadasë në aleancën e mbrojtjes, të krijojë partneritete të reja dhe në ndërtimin e sigurisë e përbashkët, duke përfshirë Ukrainën.