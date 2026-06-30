Presidenti turk Erdogan pret shefen e politikës së jashtme të BE-së përpara Samitit të NATO-s në Ankara

Esra Tekin
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, priti të martën shefen e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, dhe delegacionin e saj, pasuar nga një takim me dyer të mbyllura në Kompleksin Presidencial në Ankara, transmeton Anadolu.
Në takim ishin të pranishëm edhe ministri i Jashtëm Hakan Fidan, drejtori i Komunikimeve Burhanettin Duran dhe kryekëshilltari i presidentit Akif Cagatay Kiliç.
Deri më tani nuk janë bërë të ditura detaje zyrtare lidhur me takimin.
Kallas, Komisarja Evropiane për Zgjerimin Marta Kos dhe Komisari Evropian për Çështjet e Brendshme dhe Migracionin Magnus Brunner kanë arritur në Turqi për bisedime që synojnë avancimin e marrëdhënieve dhe diskutimin e sfidave rajonale dhe globale përpara samitit të NATO-s të javës së ardhshme në Ankara.
Kallas, Kos dhe Brunner pritet të takojnë ministrin e Jashtëm turk Hakan Fidan gjatë vizitës. Kjo është vizita e dytë zyrtare e Kallas në Turqi.
Vizita e njëkohshme e zyrtarëve shihet si një shenjë e njohjes në rritje të BE-së për rëndësinë e marrëdhënieve të saj me Turqinë në mes të dinamikës së ndryshimit global, që vjen pak përpara se Irlanda të marrë presidencën e Këshillit të BE-së më 1 korrik.
Samiti i Ankarasë, i planifikuar për 7-8 korrik, do të mbledhë së bashku krerët e shteteve dhe qeverive nga vendet anëtare të NATO-s. Ky do të jetë samiti i 36-të i NATO-s dhe i dyti i organizuar nga Turqia, pas samitit të vitit 2004 në Stamboll.