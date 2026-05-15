Presidenti turk dhe ai uzbek diskutojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe tregti në Turkistan

Fatma Zehra Solmaz
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, është takuar me presidentin e Uzbekistanit, Shavkat Mirziyoyev, në qytetin Turkistan të Kazakistanit, në margjinat e Samitit Joformal të Organizatës së Shteteve Turkike (OTS), transmeton Anadolu.
Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë në platformën turke të mediave sociale NSosyal njoftoi se liderët diskutuan marrëdhëniet dypalëshe Turqi-Uzbekistan, si dhe çështje rajonale dhe globale.
Gjatë takimit, Erdogan tha se të dy vendet do të vazhdojnë përpjekjet për të forcuar bashkëpunimin në të gjitha fushat, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes dhe tregtinë.
Erdogan gjithashtu theksoi se beson se Turqia dhe Uzbekistani do të rrisin solidaritetin në platformat ndërkombëtare dhe e ftoi Mirziyoyevin në Samitin e OTS-së dhe në COP31, të dyja që do të mbahen në Turqi.
Takimi me dyer të mbyllura, i mbajtur në hotelin ku qëndronte Erdogan, u ndoq edhe nga ministri turk i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan.