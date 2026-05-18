Presidenti Subianto: Indonezia do të vazhdojë të ndërtojë "forcën" për mbrojtje dhe parandalim

Saadet Gökce
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Indonezia do të vazhdojë të ndërtojë "forcën" e saj, tha presidenti Prabowo Subianto, ndërsa vendi pranoi gjashtë avionë Rafale, së bashku me mjete të tjera ajrore, sipas mediave shtetërore, transmeton Anadolu.
Pajisjet e tjera përfshinin katër avionë Falcon 8X, një avion A-400M, një radar GCI GM403, armë inteligjente Hammer dhe një raketë Meteor, raportoi agjencia e lajmeve Antara.
"Nuk kemi asnjë interes tjetër përveç mbrojtjes së territorit tonë. Ne i shohim kushtet gjeopolitike të botës si plot pasiguri dhe e dimë se mbrojtja është një kërkesë kryesore për stabilitetin", tha Prabowo në një bazë ajrore në Xhakartë.
Ai theksoi se forcimi i kapaciteteve ushtarake të Indonezisë synon vetëm mbrojtjen dhe parandalimin, jo agresionin ndaj vendeve të tjera.
"Në të ardhmen, ne do të vazhdojmë të ndërtojmë forcën tonë. Duam të sigurojmë hapësirën tonë ajrore, detet tona dhe natyrisht tokën tonë", tha ai.
Ministria indoneziane e Mbrojtjes kishte blerë 42 avionë luftarakë Rafale nga kompania franceze Dassault Aviation, ndërsa tani ka hyrë në fuqi faza e tretë e kontratës së prokurimit për 18 avionët e fundit.