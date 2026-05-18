Presidenti sirian zotohet për mbylljen e kampeve të të zhvendosurve deri në vitin 2027

Lina Altawell
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Presidenti i Sirisë, Ahmad al-Sharaa tha se vendi i tij është i përkushtuar për mbylljen e kampeve të të zhvendosurve deri në vitin 2027, në një fjalim drejtuar sesionit të 79-të të Asamblesë Botërore të Shëndetësisë, organi më i lartë vendimmarrës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), sipas agjencisë së lajmeve SANA, transmeton Anadolu.
"Sot ju drejtohem nga Damasku në një moment kur bota përballet me sfida që kërkojnë një vullnet të përbashkët ndërkombëtar që vendos shëndetin e njeriut në krye të prioriteteve dhe hedh themelet për një të ardhme më të sigurt dhe më të drejtë", tha Al-Sharaa përmes video-konferencës.
"Pjesëmarrja jonë në sesionin e 79-të konfirmon se Siria, ndërsa ecën me besim në rrugën e rimëkëmbjes, po luan rol qendror dhe efektiv në formësimin e sigurisë së qëndrueshme shëndetësore rajonale dhe globale", shtoi ai.
"Ndërsa asambleja juaj vendos lidhjen e ngushtë mes ndryshimeve klimatike dhe shëndetit në krye të prioriteteve të saj, procesi i rindërtimit të Sirisë po vendos bazat për një realitet të qëndrueshëm mjedisor dhe shëndetësor që mbron sigurinë e brezave tanë të ardhshëm", tha ai.
"Për shkak se stabiliteti njerëzor është në zemër të qëndrueshmërisë, ne kemi marrë një angazhim kombëtar për ta mbyllur kapitullin e kampeve deri në vitin 2027", shtoi Al-Sharaa.
Rreth 1 milion sirianë të zhvendosur jetojnë në tenda në veri të Sirisë, të shpërndarë në 1.150 kampe, përfshirë 801 në qytetin veriperëndimor Idlib dhe 349 në Halep, sipas të dhënave në terren.
Gjatë kryengritjes dhe luftës civile në Siri nga viti 2011 deri në vitin 2024, regjimi i rrëzuar i Bashar al-Asadit zhvendosi miliona civilë brenda dhe jashtë vendit, me disa prej tyre që jetonin në kampe në veri në kushte të vështira.
Al-Sharaa tha se synimi për mbylljen e kampeve përfaqëson "një mishërim praktik të planit global të veprimit për klimën dhe shëndetin".
"Rruga kryesore për mbrojtjen e njerëzve nga pasojat e lidhura me klimën qëndron në sigurimin e kthimit të tyre nga mjediset e brishta drejt stabilitetit, jetës së sigurt dhe dinjitetit njerëzor", tha ai.
"Siria është këtu sot për të forcuar partneritetet konstruktive të bazuara në shkëmbimin e ekspertizës dhe burimeve në shërbim të shëndetit njerëzor dhe ne zgjasim duart tona për ta bërë përvojën tonë një vlerë të shtuar në këtë përpjekje të përbashkët humanitare", shtoi presidenti sirian.
"Sfidat e mëdha me të cilat u përballëm dhe që tani po i kapërcejmë gradualisht, i kanë dhënë vendit tonë një qëndrueshmëri që e bën atë një shtyllë kyçe në mbrojtjen e sigurisë globale shëndetësore", tha Al-Sharaa.
Në dhjetor 2024, Asadi, i cili sundoi Sirinë për gati 25 vjet, iku në Rusi, duke i dhënë fund sundimit disadekadësh të Partisë Baath që kishte filluar në vitin 1963. Një administratë tranzitore e udhëhequr nga Al-Sharaa u formua në janar 2025.