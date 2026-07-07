Presidenti sirian pret homologun francez në Damask

Mohammad Sio
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Presidenti sirian, Ahmad al-Sharaa priti presidentin francez, Emmanuel Macron në Pallatin Presidencial në Damask, transmeton Anadolu.
Televizioni Alikhbariah publikoi pamje të Macronit së bashku me homologun Al-Sharaa në Pallatin Presidencial.
Dy liderët pritet të marrin pjesë në një ceremoni për nënshkrimin e disa marrëveshjeve dypalëshe.
Nuk u publikuan menjëherë detaje të tjera lidhur me agjendën e bisedimeve.
Macron mbërriti në Damask më herët të martën, duke shënuar vizitën e parë të një lideri perëndimor në Siri që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024.
Vizita vjen në një kohë të angazhimit në rritje mes Parisit dhe Damaskut, pas vizitës së al-Sharaas në Francë në maj të vitit 2025, udhëtimi i tij i parë në një vend evropian dhe perëndimor që nga marrja e detyrës.
Kontaktet e rinovuara diplomatike pasqyrojnë përpjekjet e Francës për të zgjeruar rolin e saj politik dhe ekonomik në Siri dhe për t’u pozicionuar në krye të angazhimit perëndimor me Damaskun.