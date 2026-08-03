Presidenti sirian, Al-Sharaa: Përmbysja e Asadit ishte e nevojshme për të gjithë rajonin

Mohammad Sio
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa tha të dielën se përmbysja e regjimit të Bashar al-Assadit ishte e nevojshme jo vetëm për Sirinë, por për të gjithë rajonin, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për televizionin Al Jazeera të Katarit, cituar nga Agjencia Siriane Arabe e Lajmeve (SANA), Sharaa e përshkroi Sirinë si "boshtin qendror të rajonit" dhe tha se ai prej kohësh priste që vendi t'i nënshtrohej ndryshimeve thelbësore.
Ai theksoi se ishte i sigurt se regjimi i Asadit do të binte për shkak të krimeve të shumta që ai kreu kundër popullit sirian. "Heqja e regjimit të mëparshëm ishte e nevojshme jo vetëm për Sirinë, por për rajonin në tërësi", deklaroi Sharaa.
Sipas tij, opozita ishte përqendruar në fushatën ushtarake kundër regjimit të mëparshëm ndërsa përgatitej njëkohësisht për fazën e rindërtimit të pasluftës.
Më 8 dhjetor 2024, revolucionarët sirianë të udhëhequr nga Sharaa rrëzuan regjimin e Bashar al-Assadit, i cili kishte sunduar vendin që nga viti 2000.
Sharaa theksoi se veprimi ushtarak ishte vetëm një mjet i një strategjie më të gjerë dhe nuk mund të arrinte në vetvete ndryshim në Siri. "Aksioni ushtarak është një nga mjetet e punës sonë, por nuk është gjithçka", tha ai.
"Duke patur parasysh realitetin në Siri, vetëm veprimi ushtarak nuk ishte kurrë i mjaftueshëm. Ishte një mjet mes shumë të tjerëve. Ju gjithashtu keni nevojë për një narrativë mediatike, mbështetje publike, qeverisje efektive dhe një ekip të madh të trajnuar për të ndërtuar institucione dhe për të zhvilluar ekonominë duke krijuar kushte për zhvillim të qëndrueshëm", theksoi presidenti sirian.
Ai shtoi se uniteti ishte një parim themelor gjatë gjithë fushatës, duke thënë se "Ndarja është dobësi dhe uniteti është forcë".
Presidenti sirian theksoi se ai mësoi nga pengesat e mëparshme dhe filloi të organizonte përpjekjet për të përmbysur regjimin nga brenda Damaskut, duke shtuar se disfatat dhe burimet e kufizuara kishin dhënë mësime të vlefshme.
Ai vuri në dukje se nuk mori mbështetje të jashtme, duke thënë se në vend të kësaj ai ndërtoi ekonomi lokale të ekuilibruar në provincën veriperëndimore të Idlibit, e cila më vonë shërbeu si pikënisje për fushatën që i dha fund sundimit të Asadit.
"I dhashë të njëjtën rëndësi luftës, rindërtimit dhe ekonomisë, edhe pse ne po vepronim në një zonë të rrethuar nën presion të jashtëzakonshëm", tha ai duke iu referuar Idlibit.
Sharaa tha se ekipi i tij punoi për të paraqitur "imazhin e vërtetë të qeverisjes në Idlib dhe zona të tjera të kontrolluara nga opozita përmes mediave dhe delegacioneve vizituese".
"Ne e tejkaluam regjimin e mëparshëm edhe në standardet e jetesës në Idlib. Ne u trajnuam në ndërtimin e institucioneve dhe administratën publike. Ne kishim një Këshill Shura, universitete, institucione mediatike, ndërtuam një qytet të madh industrial, lagje banimi, qendra tregtare, rrugë dhe infrastrukturë tjetër", tha presidenti sirian.
Ai foli gjithashtu për jetën e tij personale dhe rrugëtimin politik, nga shkollimi i tij deri në marrjen e Damaskut, duke thënë se rrënjët e familjes së tij në Lartësitë e pushtuara të Golanit formuan identitetin e tij.
Sharaa tha se ai ishte i ndikuar nga diskursi nacionalist arab i përqendruar në kauzat e popujve arabë, ndërsa vuri në dukje pikat e përbashkëta me mendimin islam. "Ne bëjmë dallimin ndërmjet Islamit dhe përvojave të ndryshme islame që përfshijnë idetë dhe interpretimet njerëzore", tha ai.
Ai shtoi se mjedisi në të cilin ai u rrit refuzoi "ish regjimin" për shkak të politikave dhe trajtimit të tij ndaj qytetarëve. Në përfundim të intervistës, Sharaa tha: "Unë besoj se njerëzimi filloi këtu në Siri dhe kur ne qëndrojmë përpara Damaskut, ne qëndrojmë përpara djepit të qytetërimit njerëzor".