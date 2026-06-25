Presidenti rus shpreh ngushëllime për Venezuelën pas tërmeteve vdekjeprurëse

Burç Eruygur
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, shprehu ngushëllime për Venezuelën pas dy tërmeteve të fuqishme që lanë të paktën 32 të vdekur dhe rreth 700 të tjerë të plagosur, transmeton Anadolu.
Në një letër, Putin i kërkoi homologes së tij venezuelase Delcy Rodriguez t'u përcjellë ngushëllimet e tij familjeve dhe miqve të viktimave dhe u uroi shërim të shpejtë të plagosurve, sipas Kremlinit.
"Ne shprehim ndjenjat tona të solidaritetit dhe mbështetjes për popullin miqësor venezuelas gjatë kësaj kohe të vështirë", tha Putin.
Të mërkurën vonë, Rodriguez shpalli gjendje të jashtëzakonshme kombëtare pasi tërmete të fuqishme goditën bregdetin verior të Karaibeve të Venezuelës, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe duke shkaktuar paralajmërime për cunami në të gjithë rajonin.
Rodriguez tha se të paktën 32 persona humbën jetën dhe rreth 700 të tjerë u plagosën në tërmete.