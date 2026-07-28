Presidenti rus dhe ai azerbajxhanas diskutojnë për marrëdhëniet dypalëshe

Kanyshai Butun
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Presidenti rus Vladimir Putin zhvilloi sot bisedë telefonike me homologun e tij azerbajxhanas, Ilham Aliyev, për të diskutuar mbi marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet ndërkombëtare, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të Kremlinit thuhet se të dy liderët rikonfirmuan angazhimin e tyre për zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit reciprokisht të dobishëm.
Gjatë bisedës, Putin dhe Aliyev vunë në dukje natyrën konstruktive të marrëdhënieve ruso-azerbajxhane si dhe intensifikimin e dialogut midis qeverive të tyre dhe agjencive përkatëse.