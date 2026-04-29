Presidenti polak: Polonia synon rolin e një qendre rajonale për importet e energjisë nga SHBA-ja

Necva Taştan Sevinç
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Polonia është gati të shërbejë si një “portë veriore” për furnizimet me energji të SHBA-së në Evropën Qendrore dhe Lindore, tha Presidenti polak, Karol Nawrocki, transmeton Anadolu.
Duke folur në samitin e Iniciativës së Tre Deteve në Kroaci të martën, Nawrocki tha se Polonia synon të forcojë pavarësinë rajonale të energjisë, duke thelluar njëkohësisht lidhjet transatlantike.
“SHBA-të janë një 'partner strategjik' për Evropën Qendrore”, tha ai, duke shtuar se Polonia është gati të lehtësojë rrjedhën e gazit amerikan në tregjet fqinje.
Ai gjithashtu përmendi pjesëmarrjen e Sekretarit të Energjisë të SHBA-së, Chris Wright, në samit si provë të bashkëpunimit të fortë dypalësh.
Nawrocki hodhi poshtë shqetësimet mbi angazhimin e Washingtonit ndaj sigurisë evropiane, duke thënë se SHBA-të mbeten “jo vetëm formalisht një partner strategjik i Polonisë dhe Iniciativës së Tre Deteve, por edhe aleati më i rëndësishëm i Polonisë”.
Komentet e tij vijnë mes debatit të brendshëm në Poloni, pasi kryeministri Donald Tusk kohët e fundit vuri në dyshim nëse SHBA-të do të qëndronin “besnike” ndaj detyrimeve të mbrojtjes kolektive të NATO-s në rast të një sulmi të mundshëm rus ndaj Evropës.
Duke iu përgjigjur tërthorazi këtyre shqetësimeve, Nawrocki tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të formojnë themelin e sigurisë në krahun lindor të NATO-s, duke theksuar se kjo prani duhet të përforcohet.
Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e Iniciativës së Tre Deteve për qëndrueshmërinë ekonomike rajonale dhe tha se duhet të fillojnë diskutimet për krijimin e një banke investimi të dedikuar për bllokun.
Iniciativa, e nisur në vitin 2015, përqendrohet në rritjen e lidhshmërisë, sigurisë energjetike dhe bashkëpunimit ekonomik në të gjithë Evropën Qendrore dhe Lindore.