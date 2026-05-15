Presidenti Macron: Franca është tejkaluar në Afrikë nga Kina, Turqia dhe SHBA-ja

15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka pranuar se Franca ka humbur terren në Afrikë ndaj konkurrentëve si Kina, Turqia dhe SHBA-ja, duke fajësuar atë që ai e përshkroi si dekada vetëkënaqësie dhe arrogance nga institucionet dhe kompanitë franceze, transmeton Anadolu.
Duke folur në seancën përmbyllëse të forumit të biznesit “Afrika Përpara”, Macron tha se Franca është “tronditur në Afrikë” gjatë 25 viteve të fundit, duke e përshkruar këtë prirje si “normale” dhe madje pozitive.
Ai tha se kompanitë dhe administratat franceze u mbështetën tepër në lidhjet historike me vendet afrikane dhe dështuan të mbeten konkurruese.
“Ata besonin se ekzistonte një sferë e rezervuar ku të qenit francez nënkuptonte se gjithçka ishte automatikisht e hapur”, tha ai.
Macron tha se vendet afrikane po bënin zgjedhje ekonomike racionale duke iu drejtuar partnerëve më konkurrues, duke theksuar rolin në rritje të Pekinit dhe Ankarasë në kontinent.
Presidenti francez tha se Afrika nuk pranon më një model të bazuar vetëm në ndihmë ose në fuqitë e jashtme që diktojnë zgjidhje për tregjet afrikane.
Ai bëri thirrje për një “revolucion konceptual”, duke i kërkuar Francës të braktisë një “logjikë vertikale” të ofrimit thjesht të ndihmës dhe në vend të kësaj të adoptojë një marrëdhënie të bazuar në barazi dhe partneritet.
Macron tha se qasja e re duhet të fokusohet në “bashkë-investim, bashkë-prodhim dhe bashkë-shpikje” me vendet afrikane.
Ai gjithashtu nënvizoi potencialin e fortë ekonomik të Afrikës, duke theksuar se rritja e kontinentit ka tejkaluar atë të Azisë Juglindore në vitet e fundit.