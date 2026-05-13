Presidenti lituanez: Lituania nuk do të lejojë përdorimin e hapësirës së saj ajrore për sulme me dronë të huaj

Necva Taştan Sevinç
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Lituania nuk do të lejojë asnjë fuqi të huaj të përfshirë në konflikt të armatosur në Evropë të përdorë territorin ose hapësirën e saj ajrore për të nisur sulme me dronë kundër një shteti tjetër, tha të mërkurën presidenti Gitanas Nauseda, transmeton Anadolu.
"Pozicioni im është i qartë dhe kategorik. Territori lituanez nuk është përdorur dhe nuk do të përdoret për asnjë operacion ushtarak të palës së tretë kundër shteteve fqinje", tha Nauseda në komentet e cituara nga transmetuesi publik lituanez LRT.
"Çdo përpjekje për të përdorur në mënyrë të paligjshme hapësirën ajrore lituaneze do të ishte një shkelje e rëndë e sovranitetit dhe normave themelore të së drejtës ndërkombëtare", shtoi ai.
Presidenti lituanez tha se si aleatët e NATO-s ashtu edhe udhëheqësit e vendeve të përfshira në konflikt në Evropë janë informuar për qëndrimin e Vilniusit.
Komentet erdhën pas pretendimeve ruse se vendet baltike po lejojnë dronët ukrainas të kalojnë nëpër hapësirën e tyre ajrore për të goditur infrastrukturën ushtarake dhe energjetike ruse.
Ukraina ka zgjeruar operacionet me dronë me rreze të gjatë më thellë në territorin rus në muajt e fundit, ndërsa disa incidente të lidhura me dronë janë regjistruar gjithashtu në Lituani, Letoni dhe Estoni.
Raportet e medias ruse kanë spekuluar se miratimi i supozuar i Baltikut për fluturimet me dronë ukrainas mund të paraqesë një kërcënim për enklavën e Kaliningradit të Rusisë, e cila kufizohet me Lituaninë dhe Poloninë.
Megjithatë, zyrtarët e vendeve baltike dhe të NATO-s i kanë hedhur poshtë akuzat, duke thënë se dronët që hynë në hapësirën ajrore të Baltikut ka shumë të ngjarë të jenë devijuar nga sistemet ruse të luftës elektronike dhe jo të jenë kaluar qëllimisht nëpër rajon.
Të martën, këshilltarja kryesore e presidentit Nauseda, për politikën e jashtme, Asta Skaisgiryte, gjithashtu i mohoi akuzat, duke thënë se Lituania nuk ka dhënë kurrë dhe nuk do të japë kurrë leje për palët e treta që të përdorin hapësirën e saj ajrore për operacione ushtarake.