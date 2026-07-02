Presidenti libanez: Vizita e kryediplomatit sirian zbut shqetësimet për ndërhyrje në punët e brendshme të Libanit

Mohammad Sio
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Vizita e ministrit të Jashtëm sirian Asaad al-Shibani në Liban "ka zbutur shqetësimet" midis disa libanezëve se presidenti sirian Ahmad al-Sharaa synon të ndërhyjë në punët e brendshme të Libanit, tha sot presidenti libanez Joseph Aoun, transmeton Anadolu.
Duke folur para një delegacioni nga Lidhja Maronite në Bejrut, Aoun tha se vizita tregon se raportet që sugjeronin se Damasku kërkonte të ndërhynte në punët e Libanit ishin të pabaza, sipas një deklarate nga presidenca libaneze.
"Vizita që po bëhet sot nga ministri i Jashtëm sirian largon shqetësimet e disa libanezëve në lidhje me ekzistencën e një qëllimi nga presidenti sirian Ahmad al-Sharaa për të ndërhyrë në Liban", tha Aoun.
Qëllimi i vizitës ishte vendosja e "marrëdhënieve të shëndosha" midis dy vendeve bazuar në respekt të ndërsjellë dhe mosndërhyrje në punët e brendshme të njëri-tjetrit, shtoi deklarata.
Aoun tha se delegacioni sirian theksoi se bashkëpunimi dypalësh duhet të zhvillohet përmes institucioneve kushtetuese, "nga shteti në shtet", dhe jo përmes ndonjë partie apo fraksioni politik dhe jo në bazë të ndërhyrjes në punët e brendshme të Libanit.
Më 21 qershor, Al-Sharaa tha në një intervistë televizive për Al Mashhad TV se Damasku është i hapur për dialog me të gjitha partitë libaneze, përfshirë Hezbollahun.
Në intervistë, Al-Sharaa tha: "Ne do të ulemi në të njëjtën tryezë me Hezbollahun nëse kjo i shërben interesave të Sirisë dhe Libanit". Duke iu drejtuar publikut libanez, ai shtoi se "Ne kemi guxim të mjaftueshëm saqë, nëse do të donim të hynim në një luftë, do ta thoshim hapur".
"Ne nuk synojmë gjë tjetër veçse një jetë të mirë dhe paqësore për popullin tonë në Liban", shtoi ai. Sipas tij, roli i Damaskut do të ishte "thjesht pozitiv" dhe i udhëhequr nga interesat e përbashkëta të Sirisë dhe Libanit.
Më 21 qershor, presidenti i SHBA-së, Donald Trump shprehu zhgënjim me mënyrën se si Izraeli e trajtoi Hezbollahun. Duke folur për "Fox News", ai tha se Izraeli nuk ka qenë në gjendje ta "largojë Hezbollahun".
"Jam i zhgënjyer që Izraeli nuk mund ta largojë Hezbollahun", shtoi ai.
Trump theksoi se udhëheqja e Sirisë mund të jetë më efektive në trajtimin e grupit. "Jam afër t'ia jap këtë Sirisë", tha ai në lidhje me trajtimin e Hezbollahut.
Më 16 qershor, Trump tha se i sugjeroi Izraelit që ta linte Sirinë "të kujdesej për Hezbollahun" në Liban.