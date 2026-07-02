Presidenti libanez thotë se homologu sirian premton "një kapitull të ri" në marrëdhëniet dypalëshe

Mohammad Sio
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, tha se Presidenti sirian, Ahmad al-Sharaa, ka premtuar një "kapitull të ri" në marrëdhëniet midis dy vendeve, duke e siguruar se Damasku do të qëndrojë përkrah të gjithë libanezëve dhe jo një pale kundër tjetrës, raporton Anadolu.
Al-Sharaa "më tha se është hapur një kapitull i ri midis dy vendeve, në të cilin Siria nuk do të qëndrojë me një palë kundër tjetrës, por përkrah të gjithë libanezëve", tha Aoun gjatë bisedimeve me ministrin e Jashtëm sirian në vizitë, Asaad al-Shaibani, në Bejrut, sipas një deklarate të presidencës libaneze.
Ai rikonfirmoi angazhimin e Bejrutit për të vendosur "marrëdhënie vëllazërore" me Damaskun, të bazuara në bashkëpunim, koordinim dhe mosndërhyrje në punët e brendshme të njëri-tjetrit.
"Ne jemi të interesuar për stabilitetin e Sirisë, ashtu siç Siria është e interesuar për stabilitetin e Libanit", shtoi Aoun.
Ai gjithashtu mirëpriti koordinimin midis dy vendeve, veçanërisht për sigurinë kufitare dhe përpjekjet për të parandaluar kontrabandën e njerëzve dhe armëve.
Aoun vuri në dukje se al-Sharaa i kishte siguruar vazhdimisht gjatë takimeve dhe telefonatave se "roli i Sirisë nuk do të jetë siç ka qenë në të kaluarën".
Presidenti libanez gjithashtu mirëpriti formimin e një komiteti të përbashkët të lartë midis dy vendeve për të mbrojtur interesat e Libanit dhe Sirisë njësoj.
Nga ana e tij, al-Shaibani përcolli përshëndetjet e al-Sharaa dhe dorëzoi një ftesë zyrtare për Aoun për të vizituar Damaskun.
Sipas presidencës, ministri i jashtëm sirian tha se vizita e tij kishte për qëllim forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe rritjen e koordinimit midis dy vendeve, veçanërisht në sferën ekonomike.