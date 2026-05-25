Presidenti libanez: Tërheqja e plotë e Izraelit mbetet përparësi kombëtare

Serdar Dincel
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Presidenti libanez, Joseph Aoun, tha të hënën se sigurimi i një tërheqjeje të plotë izraelite nga territori libanez mbetet një përparësi kombëtare, transmeton Anadolu.
"Rruga drejt një tërheqjeje të plotë izraelite mbetet një kërkesë e palëkundur kombëtare, një kërkesë që shteti libanez po punon për ta arritur përmes negociatave", tha Aoun në një deklaratë të transmetuar nga Agjencia Kombëtare e Lajmeve (NNA) shtetërore e Libanit.
Komentet erdhën ndërsa Libani shënoi Ditën e Rezistencës dhe Çlirimit, duke përkujtuar tërheqjen e Izraelit nga Libani jugor në vitin 2000 pas 22 vitesh pushtimi.
Aoun tha se negociatat me Izraelin "nuk do të jenë një akt lëshimi ose dorëzimi", por përkundrazi përfaqësojnë përpjekjen e Libanit për të pohuar të drejtën e tij sovrane për të mbrojtur territorin e tij përmes institucioneve ushtarake dhe të sigurisë të vendit.
Bejruti dhe Tel Avivi kanë zhvilluar tre raunde bisedimesh të drejtpërdrejta të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga mesi i prillit në përpjekje për të krijuar një marrëveshje paqeje të qëndrueshme.
Pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 17 prill dhe u zgjat më vonë deri në fillim të korrikut, operacionet ushtarake izraelite kanë vazhduar në Libanin jugor.
Sipas zyrtarëve libanezë, më shumë se 3.100 njerëz janë vrarë, mbi 9.500 të tjerë janë plagosur dhe rreth 1.6 milionë persona janë zhvendosur nga bombardimet izraelite në Liban që nga 2 marsi gjatë konfliktit të vazhdueshëm që përfshin Izraelin dhe Hezbollahun.