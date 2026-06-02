Presidenti libanez: Sulmet izraelite vranë mbi 3.000 persona, "nuk ka rrugë tjetër përveç negociatave" me Izraelin

Serdar Dincel
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Ofensiva e vazhdueshme izraelite në Liban ka shkaktuar vdekjen e mbi 3.000 personave dhe zhvendosjen e më shumë se një milion banorëve, tha sot presidenti libanez, Joseph Aoun duke theksuar se “nuk ka alternativë tjetër përveç negociatave” me Izraelin, transmeton Anadolu.
“Libani ka pësuar më shumë se 3.000 të vdekur, mbi një milion të zhvendosur dhe mijëra shtëpi të shkatërruara, pa asnjë përfundim në horizont për këtë situatë”, deklaroi Aoun gjatë një takimi me një delegacion drejtuesish të sindikatave, sipas një njoftimi të Presidencës.
“Është detyrë e shtetit të kujdeset për qytetarët e tij dhe të mos qëndrojë duarkryq. Nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç negociatave”, shtoi ai.
Aoun tha se administrata e tij është e përkushtuar për ruajtjen e paqes civile dhe stabilitetit të brendshëm në Liban si dhe për “parandalimin e përçarjeve që mund të rrezikojnë mbijetesën e vendit, pasi kushdo që nxit një përçarje të tillë i shërben interesave të Izraelit”.
“Forca nuk qëndron në zhvillimin e luftës, por në guximin për t’i dhënë fund luftës përmes negociatave që i shërbejnë interesave të vendit”, shtoi ai.
Deklaratat e tij erdhën një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump tha të hënën se Izraeli dhe Hezbollahu kishin rënë dakord të ndalonin sulmet ndaj njëri-tjetrit pas kontakteve të zhvilluara përmes ndërmjetësve.
Trump tha se kishte zhvilluar kontakte përmes ndërmjetësve me të dyja palët dhe kishte marrë garanci se “të gjitha të shtënat do të ndalen”.
Megjithatë, ushtria izraelite vazhdoi sot sulmet ndaj Libanit, pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 17 prill dhe që më pas u zgjat edhe për 45 ditë pas bisedimeve të tërthorta të ndërmjetësuara nga SHBA-ja.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, më shumë se 3.400 persona janë vrarë në sulmet e kryera që nga 2 marsi.