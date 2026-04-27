Presidenti libanez: Përfshirja në bisedime me Izraelin nuk është tradhti

Serdar Dincel
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Presidenti i Libanit, Joseph Aoun deklaroi sot se Bejruti ka informuar SHBA-në që nga momenti i parë se armëpushimi është hap i parë i domosdoshëm për çdo negociatë të mëtejshme me Izraelin, duke theksuar se angazhimi në bisedime nuk është tradhti, transmeton Anadolu.
"Disa na fajësojnë që vendosëm të ecim drejt negociatave me arsyetimin se nuk ka konsensus kombëtar. Unë pyes: kur shkuat në luftë, a patët fillimisht konsensus kombëtar?", tha Aoun.
"Edhe para se të fillonin bisedimet, disa filluan të drejtonin kritika dhe akuza për tradhti, duke pretenduar se po hyjmë në bisedime në një gjendje dorëzimi. Ne u themi atyre: prisni derisa të fillojnë negociatat dhe pastaj gjykoni rezultatin", shtoi ai në një deklaratë të transmetuar nga televizioni Al-Jadeed i Libanit.
"Tradhtia bëhet nga ata që e fusin vendin e tyre në luftë për t'u shërbyer interesave të jashtme", nënvizoi presidenti libanez. Duke shtuar se Bejruti synon t'i japë fund luftës me Izraelin, Aoun tha se nuk do të pranojë marrëveshje "poshtëruese".
Deklarata e tij erdh menjëherë pasi Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut, Naem Qassem përsëriti "refuzimin kategorik" të grupit të tij për bisedime të drejtpërdrejta midis Libanit dhe Izraelit. "Në këtë atmosferë sakrifice dhe dinjiteti dhe disfatës së armikut, autoriteti (libanez) nxitoi në një lëshim poshtërues dhe të panevojshëm, justifikimi i të cilit është nënshtrimi", pohoi Qassem.
Më shumë se 2.500 njerëz janë vrarë dhe mbi 1.6 milion të tjerë janë zhvendosur nga sulmet izraelite në të gjithë Libanin që nga 2 marsi, tregojnë shifrat zyrtare libaneze. Një armëpushim 10-ditor u shpall midis Libanit dhe Izraelit më 17 prill, megjithëse Tel Avivi e shkeli atë vazhdimisht.
Të enjten, presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha Libani dhe Izraeli ranë dakord të zgjasin armëpushimin me tre javë pas një raundi të dytë bisedimesh të mbajtur midis dy palëve në Washington. Duke përmendur shkeljet e përsëritura të armëpushimit nga Izraeli, Hezbollahu ka kryer një seri sulmesh me dronë që shënjestrojnë ushtarët izraelitë në jug të Libanit dhe në veri të Izraelit.