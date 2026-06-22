Presidenti libanez mirëpret mbështetjen për t'i dhënë fund luftës izraelite, refuzon "ndërhyrjen në punët e brendshme"

Rania R.a. Abushamala
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Presidenti libanez, Joseph Aoun, mirëpriti të hënën mbështetjen për të ndihmuar në përfundimin e luftës së Izraelit në Liban, por hodhi poshtë “ndërhyrjen në punët e tij të brendshme”, transmeton Anadolu.
"Ne mirëpresim çdo ndihmë për t'i dhënë fund luftës, por ne bëjmë dallimin midis ndihmës dhe ndërhyrjes në punët e brendshme sepse ne jemi një vend sovran dhe askush nuk negocion në emrin tonë," tha Aoun gjatë një takimi me një delegacion nga Lidhja Katolike Greke, siç citohet nga një deklaratë e presidencës.
Aoun tha se administrata e tij është e vendosur të ndërtojë "një shtet të fortë" që përfaqëson të gjithë libanezët.
“Shteti, jo sektet, është ai që mbron të gjithë dhe nuk ka zgjidhje tjetër përveç një shteti të fortë që përfaqëson të gjithë libanezët,” tha ai.
"Konkurrenca politike ekziston dhe është legjitime, por kjo nuk duhet të nënkuptojë vendosjen e pengesave në rrugën e ringjalljes së shtetit," shtoi ai, duke bërë thirrje për unitet mes popullit libanez.
Agjencia iraniane e lajmeve Mehr raportoi më herët se Teherani do të dërgojë një përfaqësues në një mekanizëm të ri që pritet të krijohet për të monitoruar armëpushimin në Liban, si pjesë e një mirëkuptimi të arritur me SHBA-në gjatë bisedimeve të tyre në Zvicër.
Ofensiva ushtarake e Izraelit në Liban ka vrarë më shumë se 4.000 njerëz, ka plagosur mbi 12.000 të tjerë dhe ka zhvendosur mbi 1 milion banorë që nga 2 marsi, sipas autoriteteve libaneze.
Izraeli vazhdon të pushtojë zona në Libanin jugor, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të kapura gjatë luftës 2023-2024.