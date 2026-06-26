Presidenti libanez mirëpret iniciativën francezo-italiane për koalicion ndërkombëtar pas UNIFIL-it

Mohammad Sio
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Presidenti libanez, Joseph Aoun përshëndeti sot iniciativën e përbashkët francezo-italiane për krijimin e koalicionit ndërkombëtar për periudhën pas mandatit të Forcës së Përkohshme të OKB-së në Liban (UNIFIL), duke e quajtur atë shprehje të fortë të mbështetjes ndërkombëtare për sovranitetin dhe stabilitetin e Libanit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të lëshuar nga Presidenca libaneze, Aoun përshëndeti njoftimin e së enjtes nga presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministrja italiane Giorgia Meloni mbi përpjekjet për të formuar koalicion ndërkombëtar rreth një mekanizmi post-UNIFIL.
Presidenti e përshkroi nismën si "një shprehje të sinqertë të angazhimit të komunitetit ndërkombëtar për të mbështetur sovranitetin dhe stabilitetin e Libanit" si dhe njohjen e rolit të luajtur nga Forcat e Armatosura Libaneze në ruajtjen e sigurisë dhe shtrirjen e autoritetit shtetëror në të gjithë territorin e vendit, veçanërisht në zonat kufitare jugore.
Ai vlerësoi theksin e përbashkët francezo-italian për shmangien e një vakumi sigurie pas UNIFIL-it, duke thënë se qasja përputhet me qëndrimin e gjatë të Libanit se ushtria libaneze është "garancia e vetme e vërtetë" për sigurinë në jug dhe mbrojtjen e sovranitetit të vendit.
Aoun ripohoi gatishmërinë e Libanit për t'u koordinuar me partnerët e tij ndërkombëtarë në mënyra që u shërbejnë interesave të popullit libanez dhe përforcojnë stabilitetin rajonal.
Të enjten, presidenti francez Macron dhe kryeministrja italiane Meloni zhvilluan bisedime në Antibes që rezultuan në një nismë të përbashkët për Libanin, ku të dy vendet kontribuojnë në misionin paqeruajtës të OKB-së UNIFIL.
Macron tha se Parisi dhe Roma duan të nisin një koalicion, në koordinim me BE-në dhe OKB-në, për të ndihmuar në përcaktimin e një mekanizmi për periudhën pas përfundimit të misionit dhe për të forcuar sovranitetin libanez kundër rrezikut të përshkallëzimit rajonal.
Meloni tha se përpjekja mund të çojë në një konferencë ndërkombëtare, duke nënvizuar një shtytje të përbashkët për rol më aktiv në sigurinë e Mesdheut.