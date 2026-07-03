Presidenti libanez: Marrëveshja me Izraelin “nuk legjitimon pushtimin”, por fuqizon ushtrinë

Lina Altawell
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, ka deklaruar se marrëveshja kornizë e nënshkruar me Izraelin “nuk legjitimon vazhdimin e pushtimit izraelit të Libanit”, por përkundrazi fuqizon ushtrinë libaneze që të shtrijë autoritetin e saj në të gjithë territorin e vendit, transmeton Anadolu.
Presidenca libaneze njoftoi se Aoun i bëri këto komente gjatë një takimi me një delegacion nga Shoqata e Universiteteve Libaneze, Urdhri i Mjekëve të Libanit dhe Urdhri Maronit Libanez.
“Vendimi ynë sovran për të ndarë rrugën tonë nga ajo e marrëdhënieve Iran-SHBA është problem për disa që janë mësuar të jenë nën kujdestari, e cila na kontrollon, vendos për ne dhe negocion në emrin tonë”, tha Aoun.
“Formula e marrëveshjes kornizë nuk legjitimon vazhdimin e pushtimit izraelit të Libanit, por parashikon fuqizimin e ushtrisë libaneze për të shtrirë kontrollin e saj mbi të gjithë territorin libanez”, shtoi ai.
“Askush nuk e vë në dyshim rolin e ushtrisë dhe ajo do të marrë plotësisht përgjegjësitë e saj për arritjen e sigurisë dhe stabilitetit në jug pas tërheqjes së forcave izraelite”, tha ai.
Të premten e kaluar, Bejruti dhe Tel Avivi nënshkruan një marrëveshje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, e cila parashikon një tërheqje graduale izraelite nga territori libanez, duke filluar me dy zona pilot të paspecifikuara.
Marrëveshja nuk përcakton një afat kohor për një tërheqje të plotë dhe e lidh tërheqjen e mëtejshme me marrjen e përgjegjësive të sigurisë nga ushtria libaneze dhe çarmatimin e grupeve të armatosura jo-shtetërore, përfshirë Hezbollahun.
Zyrtarët libanezë e kanë përshkruar marrëveshjen si një “hap të parë” drejt rivendosjes së sovranitetit shtetëror mbi të gjithë territorin libanez dhe mundësimit të kthimit të banorëve të zhvendosur në qytetet e tyre.
Megjithatë, Hezbollahu e hodhi poshtë marrëveshjen si “të pavlefshme dhe pa efekt juridik”, duke thënë se çdo përpjekje për të lidhur tërheqjen izraelite me çarmatimin e tij kalon “të gjitha vijat e kuqe”.
Dje, Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se të paktën 4.298 persona janë vrarë dhe 12.196 janë plagosur nga sulmet izraelite që nga 2 marsi.
Izraeli ka pushtuar pjesë të Libanit jugor prej vitesh, disa prej tyre prej dekadash. Ai gjithashtu mori nën kontroll territore shtesë gjatë luftës së viteve 2023-2024 dhe ka avancuar më shumë se 10 kilometra brenda territorit libanez gjatë ofensivës aktuale.