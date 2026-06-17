Presidenti libanez: Libani ndjek "rrugë të pavarur" në negociata

Lina Altawell
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Presidenti libanez Joseph Aoun tha se vendi i tij po ndjek një qasje të pavarur në negociatat që po zhvillohen, duke theksuar se çdo marrëveshje do të arrihet përmes shtetit libanez dhe jo në kurriz të tij, transmeton Aandolu.
"Garancitë që kemi marrë dhe ajo për të cilën këmbëngulim është se Libani ka një rrugë të pavarur në negociata", tha Aoun gjatë pritjes së një delegacioni të peshkopëve maronitë nga diaspora.
Sipas një deklarate të presidencës libaneze, ai ka thënë se Bejruti është "sigurisht në favor të armëpushimit dhe i çdo vendi që na ndihmon, përfshirë Iranin".
"Shteti libanez po zhvillon negociatat dhe është sovran në vendimmarrjen e tij. Askush nuk e zëvendëson atë dhe çdo marrëveshje do të bëhet përmes Libanit, jo në kurriz të tij", shtoi Aoun.
Izraeli ka zhvilluar një ofensivë në Liban që nga 2 marsi, e cila, sipas shifrave zyrtare, ka lënë mijëra të vrarë e të plagosur dhe ka zhvendosur më shumë se 1 milion njerëz.