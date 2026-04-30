Presidenti libanez kërkon presion mbi Izraelin që të ndalojë sulmet ndaj civilëve dhe mjekëve

Mohammad Sıo
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Presidenti i Libanit, Joseph Aoun bëri thirrje për presion global mbi Izraelin që të respektojë ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare dhe të ndalojë sulmet ndaj civilëve, mjekëve dhe punonjësve humanitarë, transmeton Anadolu.
Aoun bëri apelin gjatë një takimi në pallatin presidencial në lindje të Bejrutit me një delegacion nga Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, sipas një deklarate nga presidenca libaneze.
“Shkeljet izraelite vazhdojnë në jug pavarësisht armëpushimit të deklaruar, përfshirë prishjen dhe buldozerizimin e shtëpive dhe vendeve të adhurimit ndërsa numri i viktimave dhe i të plagosurve rritet dita-ditës”, tha ai.
Që nga sot në mëngjes, ushtria izraelite ka vrarë 11 persona, përfshirë pesë gra dhe dy fëmijë si dhe ka plagosur 24 të tjerë, midis tyre shtatë gra dhe tetë fëmijë, në sulmet ajrore ndaj fshatrave në jug të Libanit, sipas Ministrisë libaneze të Shëndetësisë.
“Sulmet nuk kursejnë as paramedikët dhe vullnetarët, me rreth 17 mjekë nga Kryqi i Kuq libanez dhe organizata të tjera humanitare të vrarë deri më tani, përveç shënjestrimit të gazetarëve”, tha Aoun.
Ai tha se puna e kryer nga vullnetarët për të shpëtuar të plagosurit "përfaqëson nivelin më të lartë të sakrificës dhe vetëmohimit në shërbim të misionit humanitar në të cilin ata besojnë, madje deri në pikën e martirizimit, pavarësisht faktit se misionet e shpëtimit që ata ndërmarrin komunikohen paraprakisht për të siguruar mbrojtjen e nevojshme".
Aoun ripërtëriu thirrjen e tij për ndihmë në përcaktimin e fatit të të paraburgosurve libanezë që mbahen në burgjet izraelite, duke vënë në dukje se Izraeli deri më tani ka refuzuar të lejojë Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq t'i kontaktojë ata dhe të kontrollojë shëndetin e tyre.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka zhvilluar ofensivë vdekjeprurëse në Liban që ka vrarë të paktën 2.534 persona, ka plagosur 7.863 dhe ka zhvendosur më shumë se 1.6 milion rreth një e pesta e popullsisë sipas shifrave zyrtare.
Një armëpushim 10-ditor që filloi më 17 prill u zgjat më vonë deri më 17 maj, por Izraeli vazhdon ta shkelë atë çdo ditë përmes sulmeve ajrore dhe shkatërrimit të shtëpive në jug të Libanit.