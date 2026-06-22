Presidenti libanez diskuton me zyrtarët amerikanë për një armëpushim me Izraelin

Rania R.a. Abushamala
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Presidenti libanez, Joseph Aoun diskutoi mbi përpjekjet për të përforcuar një armëpushim me Izraelin dhe për të ndaluar përshkallëzimin izraelit në Liban me zyrtarë të lartë të SHBA-së dhe Katarit, tha sot presidenca në një deklaratë, transmeton Anadolu.
Sipas deklaratës, Aoun mori një telefonatë nga nënpresidenti i SHBA-së, JD Vance, këshilltari i lartë Jared Kushner dhe kryeministri i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Bisedimet u përqëndruan në hapat e nevojshëm për të stabilizuar armëpushimin dhe për të ndaluar përshkallëzimin izraelit kundër Libanit, tha ai.
Diskutimet trajtuan gjithashtu "mundësinë e formimit të një celule" për të mbështetur këto përpjekje.
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi tha sot se negociatat me SHBA-në në Zvicër, të lehtësuara nga Pakistani dhe Katari kishin prodhuar "progres të rëndësishëm" drejt përfundimit të luftës në Liban dhe lehtësimit të presionit mbi ekonominë e Iranit.
Ofensiva ushtarake e Izraelit në Liban ka vrarë më shumë se 4 mijë njerëz, ka plagosur mbi 12 mijë të tjerë dhe ka zhvendosur mbi 1 milion banorë që nga 2 marsi, sipas autoriteteve libaneze.
Kanali 12 i Izraelit të premten citoi një zyrtar të paidentifikuar që konfirmonte lajmet se një marrëveshje armëpushimi me Hezbollahun kishte filluar në orën 16:00 me orën lokale. Një zyrtar i lartë amerikan konfirmoi gjithashtu armëpushimin në një deklaratë për Anadolu ndërsa Hezbollahu ende nuk ka komentuar.