Presidenti libanez: Bisedimet me Izraelin janë të ndara nga takimet SHBA-Iran në Zvicër

Lina Altawell
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, tha se negociatat me Izraelin në Washington po vazhdojnë në një trajektore të ndarë nga bisedimet e javës së kaluar në Zvicër midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, gjatë një takimi me një delegacion parlamentar britanik, njoftoi presidenca, transmeton Anadolu.
"Po punohet për konsolidimin e armëpushimit në jug të Libanit, që do të pasohet nga tërheqja e forcave izraelite, vendosja e ushtrisë libaneze, kthimi i banorëve, lirimi i të burgosurve dhe fillimi i rindërtimit", tha Aoun.
"Përcaktimi i "zonave pilot" mbetet në diskutim në pritje të miratimit izraelit", tha ai.
"Negociatat që po zhvillohen në Uashington synojnë të krijojnë një bazë të përshtatshme për një program të qartë që çon drejt përmbushjes së të gjitha kërkesave të Libanit, duke hapur rrugën për paqe të vërtetë dhe të qëndrueshme", tha Aoun gjatë një takimi me ministrat holandezë të Punëve të Jashtme dhe Migracionit të martën.
"Libani ka filluar të rifitojë praninë dhe vendimmarrjen e tij dhe këmbëngul të negociojë vetë dhe për veten e tij", shtoi ai.
Deklaratat vijnë pasi raundi më i fundit i bisedimeve Liban-Izrael nisi të martën në Washington, pas katër raundeve të mëparshme që filluan në prill si pjesë e një procesi që synon arritjen e një marrëveshjeje mes dy palëve.
Të premten, Departamenti amerikan i Shtetit njoftoi një raund të ri negociatash të drejtpërdrejta libanezo-izraelite që do të mbahen në Washington më 23-25 qershor.
Bisedimet zhvillohen pasi memorandumi i mirëkuptimit SHBA-Iran hyri në fuqi më 18 qershor, pas nënshkrimit elektronik nga presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian. Marrëveshja përfshin një dispozitë që angazhon palët të respektojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit.
Sulmet izraelite në Liban kanë vrarë më shumë se 4.100 persona dhe kanë plagosur mbi 12.000 të tjerë që nga 2 marsi, sipas shifrave zyrtare libaneze.
Izraeli vazhdon të pushtojë zona në jug të Libanit, disa të mbajtura prej dekadash dhe të tjera të marra gjatë luftës së viteve 2023-2024.