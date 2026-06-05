Gizem Nisa Çebi Demir
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Presidenti kolumbian, Gustavo Petro akuzoi presidentin amerikan, Donald Trump për mbështetjen e forcave të lidhura me trafikun e drogës përpara balotazhit presidencial të Kolumbisë më 21 qershor, duke kritikuar mbështetjen e Washingtonit për kandidatin konservator Abelardo de la Espriella, transmeton Anadolu.
"France 24" raportoi të enjten se Petro, duke folur në një intervistë në pallatin presidencial në Bogota, reagoi ndaj miratimit të fundit nga Trump për De la Espriella, një avokat që kaloi në balotazh kundër senatorit të majtë Ivan Cepeda pas votimit të së dielës në raundin e parë.
"Aleatët e tyre (SHBA) në Kolumbi vijnë nga regjimi narko-paramilitar; ata janë gjenocidë dhe trafikantë droge", tha Petro duke pretenduar se Washingtoni po rreshtohet me rrjetet kriminale që pretendon se kundërshton.
Ai shprehu keqardhjen që "figurat dhe qeveritë që duan të luftojnë trafikun e drogës po ndihmojnë në sjelljen e krimit në pushtetin politik në Kolumbi".
Trumpi të martën miratoi De la Espriella përpara balotazhit, duke e përshkruar kandidatin, i njohur si "El Tigre" (Tigri) si një "udhëheqës i zgjuar, i fortë dhe i ashpër" i përkushtuar për avancimin e interesave të Kolumbisë.
"Rezultatet e këtyre zgjedhjeve janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e Kolumbisë dhe marrëdhëniet e saj me SHBA-në. Për shkak të arritjeve të tij të jashtëzakonshme në jetë dhe mbështetjes së tij politike për mua, personalisht, është nderi im t'i jap Abelardo-s miratimin tim të plotë", shkroi Trumpi në "Truth Social".
Petro akuzoi Trumpin për shkeljen e angazhimeve të shkurtit për të mos ndërhyrë në zgjedhjet e Kolumbisë, duke thënë: "Ajo që ata (SHBA-ja) po zbaton është një politikë ideologjike që ndan botën midis atyre që mendojnë si ata dhe atyre prej nesh që nuk e bëjnë këtë".
Fushata e balotazhit është shpalosur mes shqetësimeve të ripërtëritura të sigurisë në Kolumbi, ku kandidatët mbeten ashpër të ndarë mbi mënyrën se si të përballen me grupet e armatosura të përfshira në trafikun e kokainës dhe aktivitete të tjera të paligjshme.