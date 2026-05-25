Presidenti kinez takohet me kryeministrin e Pakistanit, Islamabadi ndjek diplomacinë mbi konfliktin me Iranin

Amir Latif Arain
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Presidenti kinez, Xi Jinping, u takua të hënën në Pekin me kryeministrin pakistanez, Shehbaz Sharif, i cili po zhvillon një vizitë zyrtare në Kinë, ndërsa Pakistani vazhdon përpjekjet diplomatike që synojnë t'i japin fund konfliktit midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, raportuan mediat shtetërore kineze, transmeton Anadolu.
Sharif ndodhet për një vizitë zyrtare katërditore në Kinë dhe u mirëprit më herët gjatë ditës nga kryeministri kinez, Li Qiang, në Pallatin e Madh të Popullit.
Vizita realizohet ndërsa Kina dhe Pakistani shënojnë këtë vit 75-vjetorin e marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve.
Më herët të hënën, Sharif zhvilloi bisedime me Li dhe deklaroi se zhvillimet drejt përfundimit të konfliktit midis SHBA-së dhe Iranit po “lëvizin në drejtimin e duhur”.