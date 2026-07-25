Presidenti kazak i bën thirrje Putinit të “ngrijë” konfliktin në Ukrainë dhe të rikthehet te “Formula e Stambollit 2.0”

Kanyshai Butun
25 korrik 2026•Përditësim: 25 korrik 2026
Presidenti i Kazakistanit, Kassym-Jomart Tokayev, është takuar në Omsk me presidentin rus, Vladimir Putin, duke i bërë thirrje atij që të “ngrijë” konfliktin në Ukrainë dhe të rikthehet te “Formula e Stambollit 2.0”, ku sipas tij u arritën “rezultate të rëndësishme”, transmeton Anadolu.
Tokayev tha se Kazakistani nuk ishte një palë e jashtme ndaj konfliktit, por nuk do të kërkojë të luajë rolin e ndërmjetësit, duke shprehur besimin se “një vend i madh”, Rusia, do t’i zgjidhë vetë çështjet.
“Ndoshta ky konflikt duhet të ngrihet dhe ne duhet të rikthehemi te Formula e Stambollit 2.0, pasi atje u arritën rezultate të rëndësishme. Pastaj, natyrisht, nën garancitë e fuqive të mëdha, përfshirë Rusinë, mund të ecim drejt paqes së shumëpritur”, tha Tokayev.
Tokayev tha se kishte marrë sinjale të shumta nga Evropa dhe SHBA-ja lidhur me konfliktin, të cilin e përshkroi si luftë ndërshtetërore.
Ai gjithashtu vlerësoi atë që e cilësoi si “fleksibilitetin maksimal diplomatik” të Putinit gjatë samitit në Anchorage të Alaskës.