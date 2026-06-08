Presidenti italian: Konfliktet globale po testojnë qëndrueshmërinë e NATO-s, BE-së dhe OKB-së

Burak Bir
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Konfliktet po testojnë qëndrueshmërinë e NATO-s, kapacitetin e BE-së për të vepruar dhe besueshmërinë e organizatave ndërkombëtare, paralajmëroi të hënën presidenti i Italisë, Sergio Mattarella, transmeton Anadolu.
Duke folur në një ngjarje që shënon Ditën e Marinës në Pallatin Quirinale, Mattarella shprehu shqetësimin për konfliktet globale ndërsa bëri thirrje për mbrojtjen e shtetit të së drejtës, raportoi e përditshmja italiane la Repubblica.
"Në një kontekst pasigurie të madhe, duket thelbësore të mbrohet trashëgimia e rregullave të bashkëpunimit dhe ligjit të vendosura nga komuniteti ndërkombëtar pas Luftës së Dytë Botërore," tha ai.
Ai tha se marina e vendit është "vendimtare", në një kohë kur bota po përjeton "përmbysje në balancat globale të fuqisë".
"Tensionet dhe konfliktet në skenën globale po testojnë qëndrueshmërinë e NATO-s, kapacitetin e BE-së për të vepruar dhe besueshmërinë e organizatave ndërkombëtare, duke filluar nga OKB-ja", shtoi ai.